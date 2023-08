NUOVO POKÉMON SCOPERTO A NORDIVIA

Pokémon Company International ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon: Poltchageist ! Il Pokémon è stato scoperto a Nordivia , dove si svolgono le avventure dei contenuti scaricabili I l tesoro dell'Area Zero Parte I: La maschera turchese per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto in arrivo il 13 settembre 2023 esclusivamente per console della famiglia Nintendo Switch. Poltchageist è il protagonista di un nuovo video, disponibile qui.



Poltchageist ha un motivo a spirale che somiglia a quello di Sinistea ma, diversamente da quest'ultimo, nel suo caso non costituisce un punto debole. Se un bersaglio viene cosparso con la polvere che compone il corpo di Poltchageist o ingerisce del cibo che la contiene, Poltchageist ne assorbe l'energia vitale.



Poltchageist

Categoria: Pokémon Matcha

Tipo: Erba/Spettro

Altezza: 0,1 m

Peso: 1,1 kg

Abilità: Ospitalità



Poltchageist prende dimora in vecchie case, dove a volte si mette a riparare oggetti rotti. Quando entra in campo, la sua abilità Ospitalità gli permette di restituire un po' di PS all'alleato.