PGA TOUR 2K23 e WWE 2K23: nuovi contenuti e aggiornamenti

WWE 2K23: il pacchetto Bad News U è ora disponibile

Quinto e ultimo pacchetto DLC con Wade Barrett ed Eve Torres, oltre a Andre Chase, Nathan Frazer e Damon Kemp che fanno il loro debutto nel franchise di WWE 2K.

Temo di avere buone notizie. Oggi 2K ha annunciato che è disponibile il pacchetto Bad News U, il quinto e ultimo contenuto scaricabile per WWE 2K23, il gioco con il rating più alto nella storia del franchise secondo Metacritic. Il pacchetto è guidato dal cinque volte campione intercontinentale, ex King of the Ring e attuale commentatore di Raw, Wade Barrett, insieme alla tre volte campionessa delle WWE Divas e vincitrice del Diva Search 2007, Eve Torres, che fa la sua prima apparizione in WWE 2K dopo oltre dieci anni. Nel pacchetto Bad News U troviamo inoltre i campioni di NXT Andre Chase, Nathan Frazer e Damon Kemp. Queste Superstar portano nel gioco 46 nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per personalizzare le Superstar nella suite di creazione. Ogni Superstar giocabile è inoltre dotata della propria carta MyFACTION.

Il contenuto scaricabile è disponibile per l'acquisto individuale o come parte del Season Pass, della Deluxe Edition e della Icon Edition di WWE 2K23.

La modalità di gioco MyFACTION di WWE 2K23 sarà arricchita dalla nuova collezione di carte Danger Zone Serie 2, in arrivo il 25 agosto, e dalla nuova collezione di carte Payback, in arrivo il 1° settembre. Un nuovo evento Live Evolution Hurts Faction Focus con i membri dell'Hurt Business si svolgerà dal 18 agosto al 5 settembre, sfidando i giocatori a usare carte specifiche di MVP, Cedric Alexander e Shelton Benjamin mentre lottano per sbloccare una carta premio Diamante di "The All Mighty" Bobby Lashley. L'evento Ultimate Needle Movers con Rhea Ripley si svolgerà dal 26 agosto al 5 settembre, con una carta premio Diamante di Chyna.

Altri eventi dal vivo saranno disponibili durante l'estate e l'autunno.





Macklemore firma l’abbigliamento di PGA TOUR 2K23, il marchio Bogey Boys è disponibile tra le ricompense del Clubhouse Pass della Stagione 5

Team Dude Perfect giocabile, nuovi eventi in-game e disponibilità su PS+ in arrivo quest'estate

2K rivela tutti i dettagli della Stagione 5 del Clubhouse Pass di PGA TOU 2K23, disponibile dal 18 agosto e caratterizzata dal debutto dell'abbigliamento firmato Bogey Boys.

Fondato nel 2021 dal musicista Macklemore, il marchio Bogey Boys unisce l’amore dell’artista per il golf e per la moda. Colori e motivi vivaci e un mix di stile moderno e retrò, caratterizzano l'abbigliamento Bogey Boys, perfetto per coloro che desiderano far risaltare i propri MyPLAYER. La collezione di abbigliamento Bogey Boys sarà disponibile tra le ricompense del Clubhouse Pass Premium e Premium Plus della Stagione 5 di PGA TOUR 2K23, e comprenderà cappellini da baseball, felpe con cappuccio, polo, calzini, cardigan, gilet, tute, giacche, pantaloni e molto altro ancora. Tra le ricompense sbloccabili è disponibile anche una collezione di palline e mazze vintage in noce americano per i puristi del golf.

La Stagione 5 del Clubhouse Pass offre 10 settimane di sfide e ricompense. I nuovi eventi giornalieri e settimanali includono un eSeries Society Event che va dal 24 al 27 agosto, simile al TOUR Championship reale, un Tiger Woods Legacy Society Event e il Topgolf 2K Swing Showdown.

Oltre alle ricompense e ai nuovi eventi del Clubhouse Pass, nuovi golfisti giocabili saranno disponibili dal 30 agosto in PGA TOUR 2K23. Garrett, Tyler e Cody del Team Dude Perfect si uniranno a personaggi del calibro di Tiger Woods, Nelly Korda, Matthew Fitzpatrick, Jon Rahm, Lydia Ko, Tony Finau, Brooke Henderson e Xander Schauffele, oltre a ospiti famosi, tra cui Michael Jordan, Stephen Curry e John Cena già disponibili in gioco.

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition e Standard Edition sono ora disponibili per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Steam.

Altre News per: tour2k232k23nuovicontenutiaggiornamenti