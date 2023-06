PGA TOUR 2K23 - Clubhouse Pass e Stagione 4

Gioca nei panni di Nelly Korda, guadagna nuovi premi Titleist e FootJoy, partecipa a un evento Topgolf a tempo limitato e quest'estate unisciti alla Red Jacket Society ufficiale di 2K.

Oggi 2K ha rivelato i dettagli della Stagione 4 del Clubhouse Pass, che partirà venerdì 9 giugno, oltre all’arrivo, nel corso dell'estate, della professionista pluridecorata Nelly Korda in PGA TOUR 2K23.

Con una nuovissima serie di ricompense che i giocatori possono ottenere per raggiungere la vetta delle classifiche, nuovi eventi giornalieri e settimanali, oltre a uno speciale evento Topgolf, la Stagione 4 del Clubhouse Pass offre 10 settimane di contenuti impegnativi e attrezzature Titleist e FootJoy, tra cui palline Pro V1, abbigliamento e altro ancora. A partire da lunedì 26 giugno, il Topgolf di PGA TOUR 2K23 ospiterà l'evento "Come Play Around", in cui i giocatori parteciperanno a 50.000 round cumulativi e faranno squadra per raggiungere un punteggio comune.

Oltre all'emozione della Stagione 4 del Clubhouse Pass, il 7 luglio, Nelly Korda, nuova giocatrice professionista e medaglia d'oro olimpica, entrerà nel tee box di PGA TOUR 2K23. La nativa della Florida e pluricampionessa si unisce a giocatori del calibro di Tiger Woods, Matthew Fitzpatrick, Jon Rahm, Lydia Ko, Tony Finau, Brooke Henderson e Xander Schaeffele, oltre a ospiti famosi come Michael Jordan, Stephen Curry e John Cena. Mentre Korda si appresta a gareggiare ai Pebble Beach Golf Links dal 7 al 9 luglio, i giocatori possono calarsi nei suoi panni e gareggiare nel Pebble Beach virtuale di PGA TOUR 2K23.

Gli appassionati di golf conoscono bene la tradizione di assegnare giacche colorate ai vincitori dei tornei, ma la Red Jacket di 2K è l'unica che può essere vinta e indossata durante una partita virtuale con gli amici in PGA TOUR 2K23. Dal 15 al 18 giugno 2023, i giocatori potranno partecipare al nuovo evento Red Jacket Society sul percorso numero 2 della Pinehurst, per aggiudicarsi l'ambito capo di abbigliamento e poterlo sfoggiare online.

PGA TOUR 2K23 ha recentemente festeggiato il raggiungimento di 100.000 membri nella PGA TOUR 2K23 Online Society ufficiale. Altri contenuti, tra cui nuovi professionisti giocabili, saranno disponibili a breve.

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition e Standard Edition sono disponibili ora per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Steam.

PGA TOUR 2K23 è necessario per accedere ai contenuti. Si applicano le condizioni. Alcuni oggetti cosmetici e consumabili possono richiedere lo sblocco con valuta virtuale (guadagnata o pagata) o tramite il gioco. Nelly Korda è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori con l'aggiornamento automatico.

Le ricompense del Clubhouse Pass devono essere sbloccate in-game. La Stagione 4 del Clubhouse Premium Pass e il Clubhouse Premium Plus Pass sono disponibili per l'acquisto separato. I Pass Premium a pagamento sbloccano ricompense aggiuntive per la Stagione attraverso il gioco. I progressi e le ricompense si azzerano alla fine di ogni stagione.





Per accedere alle funzioni online è necessario un account (13+).

Vedere www.take2games.com/legal e www.take2games.com/privacy per ulteriori dettagli.

Il contest è valido dal 15 al 18 giugno 2023. Le ricompense saranno automaticamente aggiunte all’account online entro il 23 giugno 2023.

