Equipaggiamento ufficiale NBA in PGA TOUR 2K23

I Playoff NBA fanno emergere la competizione presente in ognuno di noi. Ora i giocatori possono portare questo spirito dal parquet al campo da golf con PGA TOUR 2K23.

Oggi 2K ha annunciato che, per le prossime sei settimane, l'equipaggiamento ufficiale dell'NBA sarà introdotto in PGA TOUR 2K23; compresi cappelli, top, pantaloncini e guanti di tutte le 30 squadre NBA. A partire da oggi, con la Pacific Division, i giocatori potranno rappresentare gli iconici Los Angeles Lakers in giallo e viola o i vivaci Golden State Warriors in blu e oro.

L'attrezzatura sarà disponibile per un periodo limitato, di seguito trovate le date di inizio:

• Pacific Division, che comprende Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings, sarà disponibile a partire da venerdì 14 aprile;

• Southeast Division con Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards sarà disponibile a partire da venerdì 21 aprile;

• Northwest Division che comprende Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Utah Jazz sarà invece disponibile a partire da venerdì 28 aprile;

• Southwest Division che comprende Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs a partire da venerdì 5 maggio;

• Central Division che comprende Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks sarà accessibile a partire da venerdì 12 maggio;

• Atlantic Division che comprende Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors invece sarà disponibile a partire da venerdì 19 maggio.

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition e Standard Edition sono disponibili ora per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e Steam.

