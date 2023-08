Proscenic Floobot M9 Recensione

Floobot M9 è un robot di fascia alta ed una valida alternativa ai modelli più costosi



Per chi ancora non la conoscesse,è un'azienda specializzata nella produzione di sistemi intelligenti per la casa: Robot Aspirapolvere, Aspirapolvere e Lava Pavimenti senza fili, Friggitrice ad Aria, Purificatori d’Aria, ecc. A dieci anni dalla sua fondazione, Proscenic è diventatain questo settore migliorando la qualità della vita di milioni di famiglie. Dopo averlo usato per svariati giorni, oggi vi parlo del robot aspirapolvere/lavapavimenti Proscenic

Presentato da poco, ilè un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti senza fili di fascia alta. Il robot arriva ben imballato dentro una scatola robusta. Dentro, oltre al, si trovano: una spazzola laterale, un filtro, un serbatoio povere/acqua 2 in 1, doppi panni rotanti di pulizia x2, un adattatore, uno spazzolino di pulizia e manutenzione, una stazione di svuotamento, un sacchetto per la polvere x2, un telecomando e il manuale d'uso in italiano. Il Proscenic Floobot M9 ha un aspetto simile al X1. Tuttavia, le somiglianze sono solo estetiche; infatti, il Floobot M9 utilizza tecnologie più evolute e intelligenti. L'si presenta con una forma rotonda tipica dei robottini che si trovano oggi in commercio. I materiali sono plastici e di ottima fattura, mentre il colore è nero.

Ilutilizza un sistema di navigazione chiamato LiDAR che è arrivato alla quinta generazione. Al suo interno ha ben 27 sensori che gli permettono di girare per casa e pulire, senza causare danni alle cose o a se stesso. La pulizia avviene grazie a una spazzola laterale che cattura la polvere, a due panni rotanti che lavano il pavimento, e alla base di svuotamento automatico. Vicino al raccoglitore della polvere si trova unache sterilizza lo sporco raccolto. Il sacco, secondo Proscenic, dovrebbe catturare la polvere per un periodo di circa 60 giorni. I due moci rotanti garantiscono una pulizia molto efficace e ben più precisa del solito panno unico, in microfibra, presente in altri robot. Il nuovo Proscenic Floobot M9 mappa la casa a 360° grazie alla torretta circolare. Il robot è in grado di mappare fino a 5 stanze su piani differenti e, grazie ai suoi sensori di rilevamento, aumenterà la potenza di aspirazione se incontra molta sporcizia o sale sui tappeti. Oltre al telecomando, per comandare il robot si potrà utilizzare l'App di. Prima di tutto bisogna accendere l'M9 e posizionarlo nella stazione di ricarica. Poi avviare l'App, selezionare il modello di robot e seguire la semplice guida per registrare il dispositivo.

Una volta fatto, sullo smartphone si apre una schermata dove sarà possibile personalizzare alcune impostazioni, iniziare la, la pulizia, attivare i comandi vocali con Alexa,, Siri, ecc. La potenza di aspirazione dell’M9 è di ben. La spazzola rotante con le setole acciuffa bene lo sporco, mentre la grande aspirazione permetterà non solo di aspirare la polvere ma anche oggetti grandi come cereali, semi, bottoni e pure il pietrisco che si incastra sotto le scarpe. Il contenitore per la polvere ha una capacità di 280 ml e, una volta che viene terminata la pulizia, viene svuotato automaticamente nella stazione. Bene anche il lavaggio grazie ai doppi moci rotanti che, girando a oltreal minuto e applicando una forza di circa, garantiscono una pulizia accurata e profonda. Tuttavia, il serbatoio dell’acqua non ha un sensore del livello, non ha un sensore che indica quando si sta per svuotare e la sua capacità è di soli 180 ml. Molto poco capiente.

Se non si vuole fare andare in giro l'con i moci secchi si dovrà tenere d'occhio il serbatoio e rabboccare l'acqua quando sta per finire. La rumorosità è compresa tra 55 dB e 75 dB a seconda della superficie che si pulisce. Ovvio che su un tappeto l'aspirazione sarà al massimo generando molta rumorosità che sarà pari a. Proscenic Floobot M9 ha una batteria dache garantire un’autonomia di pulizia di circa 4 ore. Naturalmente dipende molto dalle dimensioni della casa e da altri fattori come: l'impostazione della potenza di aspirazione, i metri quadri da pulire, l'intensità della sporcizia sulle superfici, ecc. Per quanto riguarda il test, il robot, in potenza media, ha aspirato e lavato il piano terra di una villetta, 4 vani, di circaquadri in circa tre ore rimanendo con undi carica residua. Quindi ha dimostrato una buonissima autonomia. Naturalmente se si aspira e non si lava, o viceversa, l'autonomia aumenterà di tanto.

Ilin generale è un ottimo prodotto. Ben costruito e con un sistema di pulizia efficace per la fascia di prezzo a cui è proposto (499/549). I suoi punti di forza sono: l'elevata potenza di aspirazione, la grande autonomia, ottimi materiali, design e lo svuotamento automatico solo della polvere. L'può essere considerato un top di gamma; tuttavia, manca il sistema di lavaggio dei moci e un sensore per la ricarica automatica dell’acqua. Questi sono i piccoli compromessi da accettare per avere un top di gamma a un prezzo onesto. Impossibile chiedere di più. Magari tra qualche tempo il prezzo scenderà sotto i 499 € diventando un

