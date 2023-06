Proscenic P12 Recensione

Proscenic P12 è una scopa elettrica di qualità venduta a un prezzo economico.



è la nuova scopa elettrica senza fili di. La nuova scopa elettrica promette potenza, facilità d'uso, spazzola anti-groviglio con testina LED. Questo e altro è offerto da Proscenic a un prezzo davvero invitante. Come si sarà comportata la P12? Dopo varie prove ecco la recensione.

La confezione dellaè piccola e molto semplice, realizzata in cartone, ma al suo interno è ricca di accessori. Dentro la confezione si trova l'Aspirapolvere Proscenic P12, la Batteria, il Tubo in plastica, la Spazzola motorizzata principale, la Spazzola di ricambio, la Bocchetta per fessure, la Bocchetta con spazzola, la Spazzolina per la pulizia, Supporto a parete, Caricabatteria e manuale dell'utente. Presenti anche tre filtri, due di ingresso e uno di uscita. Il design della Proscenic P12 è classico, uguale al 90% a tutte le scope elettriche nel mercato. Tuttavia, lapresenta delle forme spigolose e molto aggressive. È realizzata in ottimo policarbonato di colore grigio/grigio-chiaro e presenta la classica impugnatura a pistola.

Il grilletto si raggiunge molto facilmente e serve per accendere o spegnere l'aspirapolvere. Nella parte posteriore c'è il display LED con un tasto touch dove si potranno gestire le 3 diverse modalità di aspirazione, la carica residua, le modalità d'uso, l'eventuale necessità di manutenzione e tante altre funzioni. Sulla spazzola di aspirazione troviamo la testina LED integrata chiama Vertect Light. Secondo Proscenic i LED di colore verde evidenziano al meglio lo sporco da aspirare. La capienza del serbatoio è di 1,2 litri, il motore è un Brushless da 400 W (80000 RPM), l'aspirazione massima è di 33 kPa per 4 modalità di aspirazione. La scopa è ben costruita e dà una sensazione di solidità e durevolezza nel tempo.



Laè una scopa elettrica poco smart; infatti, all'appello mancano vari sensori come: il rilevamento dello sporco, la modalità automatiche di aspirazione, ile tanto altro. Il display LED comunque è abbastanza completo e dà molte informazioni importanti come: la potenza di aspirazione, l'indicatore di batteria, la potenza di aspirazione, la manutenzione e l'allarme se il serbatoio si riempie. Proscenic si è voluta concentrare sulla praticità dando più importanza alla spazzola Anti-tangle e alla potenza di aspirazione. La scopa è dotata del sistema di filtraggio a 5 stadi: ciclone principale, rete metallica, spugna, inalazione HEPA, espirazione. La scopa ha un peso di 1.95 kg, misura 350x120x230mm con una Rumorosità al massimo di 70 dB. La batteria daè removibile e l'autonomia è buona con un uso normale. La durata varia abbastanza a seconda della potenza usata. Proscenic dichiara 60 minuti di autonomia in modalità normale e 14 minuti in modalità massima. La spazzola principale, il pre-filtro e il filtro HEPA in uscita possono essere puliti e sostituiti senza grossi problemi. Per i ricambi, oltre che sul proprio store, li ha messi in vendita anche su Amazon.

Grazie alla sua potenza d'aspirazione lanon teme nulla. Quando si accende la scopa il livello di potenza 2 è impostato di default ed è già sufficiente per aspirare la maggior parte dello sporco. Con una ricarica si potrà pulire un appartamento di circae rimanere ancora della carica residua; naturalmente tutto dipende dallo sporco da aspirare. La scopa si comporta abbastanza bene in ogni tipo di superficie aspirando tutto molto facilmente. Infatti, risucchia facilmente tutto come:, briciole, caffè, capelli e peli di animali da ogni superficie, moquette e tappeti compresi. Per via del suo peso piuma è molto comoda da utilizzare, ilè eccellente e anche con una sola mano non si farà alcuna fatica. Il livello d'inclinazione è veramente ottimo e permette di arrivare sotto un tavolo, un letto o dietro una poltrona in maniera agiata. Anche sulle auto non si incontra alcuna difficoltà, dopo un paio di passate i sedili e i tappetini sembreranno nuovi. Lafa bene il suo lavoro e pulisce a fondo a prescindere dalla superficie trattata.

Voto 8/10

Laè un ottimo prodotto con un alto rapporto qualità/prezzo. È ricca di accessori, pulisce bene, è molto leggera, ben costruita e la batteria ha una buona durata. Tuttavia, la testinain dotazione è un po' piccola, mentre la base di ricarica a parete è poco funzionale. Proscenic ha puntato tutto sulla praticità d'uso: vedere lo sporco e aspirarlo con facilità, senza inserire altra tecnologia per mantenere un. Di certo in giro non si trova tanto di meglio a questo prezzo. Nella fascia di mercato in cui si posiziona non ha molti rivali. Chi non ha tante pretese e bada al sodo può considerare l'acquisto.

