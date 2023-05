Proscenic 850T Recensione

Il robbotino Aspirapolvere e Lava Pavimenti quasi perfetto

Oggi vi parlo del robot aspirapolvere/lava pavimenti Proscenic 850T. Per chi ancora non la conoscesse, Proscenic è un'azienda emergente cinese specializzata nella produzione di sistemi intelligenti per la casa: Robot Aspirapolvere, Aspirapolvere e Lava Pavimenti senza fili, Friggitrice ad Aria, Purificatori d’Aria, ecc. Negli anni è diventata famosa per via della qualità/prezzo dei suoi prodotti. Dopo averlo provato, ecco cosa penso del robot aspirapolvere/lava pavimenti Proscenic 850T.



Il Proscenicarriva a casa dentro una scatola abbastanza compatta e robusta. Dentro troviamo il robot, il contenitore della polvere già montato compreso di filtro, l'alimentatore, il contenitore lava pavimenti, un nastro magnetico per delimitare il percorso, un panno per pavimenti e un Filtrodi riserva, 4 Spazzole laterali, una spazzolina per pulire l', il telecomando e le batterie, la base di ricarica e il manuale di istruzioni. Il Proscenic 850T si presenta con la tipica forma rotonda di tutti i robottini. La base di ricarica è di colore nero, ha un led di stato, una emissione del segnale e i contatti per la ricarica. Il Proscenic 850T è costruito in policarbonato di colore nero lucido di buona fattura, è spesso circa 7,3 cm e pesa. Nella parte superiore del si trovano i pulsanti, il pulsante Home per la ricarica automatica e la spia di stato del. Nella parte inferiore, oltre alle ruote, trovano posto la spazzola a rullo, l'interruttore generale di alimentazione, il coperchio del vano batteria, i contatti di ricarica e le spazzole laterali. Nella parte circolare laterale sono posizionati tutti sensori, invece in quella posteriore si trova il contenitore della polvere/acqua.

è dotato di tutte le ultime tecnologie. Il sistema di pulizia intelligente iPNAS 2.0 permette di programmarlo in base alla propria posizione, facendogli eseguire la pulizia in base alla planimetria della casa. La sua potenza di aspirazione è pari ache gli permette di aspirare qualsiasi cosa trovi nel suo cammino. È dotato anche della tecnologiache aumenta la potenza di aspirazione quando sale su un tappeto. I sensori infrarossi prevengono collisioni violente con i mobili di casa, mentre quello anticaduta lo protegge da scale e dai gradini. La batteria al litio è die permette di pulire grandi appartamenti (100/) in circa 120 minuti. Se per caso la batteria si dovesse scaricare durante la pulizia, il robot tornerà da solo alla base di ricarica. Il robot si aziona in diversi modi. Premendo i tasti sulla parte superiore, con il telecomando o con l'App ProscenicHome. Se invece è connesso con la retesi potranno anche usare i comandi vocali di Alexa e

La configurazioneavviene passo passo tramite App (o iOS) e, una volta fatta, si potrà accedere alle funzioni di pulizia, condivisione del dispositivo, gestione da remoto, registro del consumo, ecc. La prima volta è consigliato caricare il robot completamente. Il Proscenic 850T offre 2 funzioni, aspirapolvere e lava pavimenti. Le modalità di pulizia sono Automatica, Bordi, Potenza, Spot, Stanza specifica e. Automatica esegue un movimento a S,, esegue la pulizia lungo i bordi, Potenza, regola la potenza di aspirazione e quella dell'uscita dell'acqua, Spot, effettua una pulizia molto profonda,specifica, si concentra in una stanza per mezzora, Mocio, lava i pavimenti dosando l’acqua sul panno. Il contenitore di raccolta polvere ha una capacità di, mentre quello dell'acqua è di. Una volta finito il ciclo di pulizie torna alla base di ricarica automaticamente. Le cose che non vanno sono tre; il nastro magnetico per la limitazione delle stanze, la ripresa della pulizia che non avviene in automatico e, la più importante, l'assenza del sistema di mappatura dell’ambiente domestico. Tuttavia, considerando il prezzo di vendita, che si aggira in offerta sui, ci può anche stare.

Ilè sicuramente un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. A parte la mancanza del sensore di mappatura dell’ambiente,e lo fa anche piuttosto bene. Pulisce tutta casa in circa un'ora e mezza senza lasciare parti scoperte. Grazie al sistema di navigazione iPNAS 2.0 completa ogni ciclo di pulizia risparmiando molta energia. Se volete un robot aspirapolvere lava pavimenti senza spendere una fortuna, questo Proscenic 850T fa al caso vostro.

