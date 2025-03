Lecco, tragedia sul Magnodeno: escursionista 76enne perde la vita

Un uomo di 76 anni è deceduto oggi mentre percorreva il sentiero che dalla cima del Monte Magnodeno conduce verso Erve, in provincia di Lecco. Durante l'escursione in compagnia di altre persone, l'uomo è scivolato, precipitando per circa trenta metri lungo il pendio. I soccorritori, prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Tragedia a Cernusco Lombardone: 30enne investito e ucciso da un treno sulla Milano-Lecco

Lecco - base jumper muore dopo lancio: non si è aperta la vela

Lecco: Assessore Pierluigi Beghetto ucciso per disputa su sacco di pellet