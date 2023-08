GIOCARE SENZA LIMITI CON LE CUFFIE GAMING WIRELESS RIG 600 PRO DUAL

NACON, leader negli accessori di gioco premium e capogruppo del marchio audio RIG, annuncia la sua prima serie dual wireless RIG 600 PRO. Il 600 PRO è progettato per soddisfare le diverse esigenze di connessione dei giocatori, vantando la doppia tecnologia wireless multipiattaforma abbinata all'acustica e al comfort firmati RIG.



Dotato di wireless e Bluetooth da 2,4 GHz a bassa latenza, il migliore della categoria, il 600 PRO è la scelta definitiva per giocare in modalità wireless su tutti i tuoi dispositivi preferiti, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili.



Oltre alla sua compatibilità multipiattaforma, il 600 PRO eccelle nelle prestazioni, vantando un microfono ottimizzato per la chat che si ripiega discretamente nel padiglione quando non viene utilizzato. La funzione flip-to-mute integrata migliora ulteriormente la versatilità, consentendo ai giocatori di rispondere alle chiamate e comunicare con la propria squadra senza problemi.

“Quasi il 50% dei giocatori in tutto il mondo gioca su più piattaforme e questa tendenza non mostra segni di rallentamento. Ispirati da questo, abbiamo deciso di fornire un prodotto che possa essere il fulcro di tutte le loro esigenze audio di gioco", ha dichiarato Gregory Morquin, Global Business Director di NACON. "Il 600 PRO offre prestazioni e versatilità eccezionali, fornendo ai giocatori un valore senza pari."







Disponibile in due modelli, il 600 PRO HS è progettato per PlayStation mentre il RIG 600 PRO HX è ufficialmente concesso in licenza per Xbox.



SENZA FILI DUAL-MODE



Ottieni un vantaggio competitivo con il wireless a bassa latenza migliore della categoria utilizzando l'adattatore wireless USB-C o connettiti con Bluetooth per il gioco mobile. Scegli tra Game, Bluetooth o Dual Mode, che ti tiene connesso all'audio del tuo gioco tramite il dongle da 2,4 GHz e ti consente di passare senza problemi per rispondere alle telefonate e ricevere notifiche.



AUDIO SENZA PARISperimenta una qualità audio leggendaria. Dotato di driver per cuffie da 40 mm racchiusi in una camera acustica sintonizzata, RIG 600 PRO offre un audio di gioco straordinariamente bilanciato. I driver ad alta sensibilità potenziati dai bassi forniscono più volume con meno distorsioni. Con un design acustico avanzato, il 600 PRO migliora la qualità di ascolto e riduce l'affaticamento dell'audio, rendendolo la scelta perfetta per sessioni intense o per giocare tutto il giorno.

COMFORT PER TUTTO IL GIORNO

Con un peso di 240 grammi, il leggero 600 PRO è dotato di padiglioni a scatto rifiniti in tessuto traspirante abbinati a una fascia imbottita praticamente indistruttibile.

COMPAGNO DI GIOCO CONNESSO ALL'APP



La connettività Bluetooth sblocca l'accesso all'app 600 PRO Navigator su dispositivi iOS e Android. Associa RIG 600 PRO a un dispositivo mobile per una personalizzazione avanzata. Seleziona i preset dell'equalizzatore o personalizza il suono, regola la sensibilità del microfono e i livelli di monitoraggio e testa la funzionalità delle cuffie.



PREZZO E DISPONIBILITA'

Il RIG 600 PRO sarà disponibile il 28 settembre 2023 a un prezzo al dettaglio suggerito di € 99,99. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web o connettiti con noi @RIGGaming.

Caratteristiche del RIG 600 PRO:

• Wireless dual-mode con adattatore USB-C da 2,4 GHz e connettività Bluetooth 5.1. • Audio di gioco di alta qualità dai driver ad alta sensibilità da 40 mm potenziati dai bassi. • Acustica della camera ottimizzata per un audio bilanciato.• Il microfono si ripiega discretamente nel padiglione quando sei in movimento. • Comfort per tutto il giorno grazie ai padiglioni auricolari leggeri avvolti in tessuto traspirante. • Archetto praticamente infrangibile e imbottito.• App 600 PRO Navigator disponibile per la personalizzazione avanzata.• Compatibile con Nintendo Switch, Steam Deck e dispositivi mobili.• Durata della batteria Bluetooth fino a 24 ore.• Fino a 18 ore di autonomia della batteria a 2,4 GHz.• Ricarica tramite porta USB-C (cavo incluso).

