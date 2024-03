Trust - Cuffie Fayzo e Mouse Felox da gaming Recensione

Cuffie gaming USB 7.1 GXT 490 Fayzo di Trust

Le Trust GXT 490 Fayzo si presentano come un'opzione interessante per i giocatori che ricercano un'esperienza audio coinvolgente e confortevole a un prezzo accessibile. Offrono infatti una serie di caratteristiche interessanti che le rendono una scelta valida per diverse tipologie di utenti.

Design e comfort

Le cuffie sfoggiano un design over-ear con padiglioni in morbida schiuma che garantiscono un comfort duraturo anche durante sessioni di gioco prolungate. La struttura regolabile permette di adattarle perfettamente alla propria testa, mentre il peso leggero le rende facili da indossare per lunghi periodi. Il microfono omnidirezionale rimovibile è flessibile e offre una comunicazione cristallina con i compagni di squadra.

Prestazioni audio

L'audio surround 7.1 virtuale crea un'esperienza audio immersiva e realistica, permettendo di percepire con precisione la provenienza dei suoni in gioco. I driver da 50 mm offrono un suono potente e dettagliato, con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz che copre l'intero spettro udibile. Il controllo del volume integrato consente di regolare facilmente il livello audio in base alle proprie preferenze.

Funzionalità USB

La connessione USB plug-and-play rende le cuffie facili da utilizzare con PC, laptop e PlayStation 4. Il software di configurazione opzionale permette di personalizzare ulteriormente le impostazioni audio e di illuminazione, adattandole alle proprie esigenze.

Illuminazione

Le Trust GXT 490 Fayzo sono dotate di illuminazione LED RGB che può essere personalizzata in base ai propri gusti. Sono disponibili diverse modalità di illuminazione, tra cui una statica, una pulsante e una a ciclo di colori. L'illuminazione può essere disattivata per risparmiare energia.

Conclusione

Le Trust GXT 490 Fayzo si posizionano come un'opzione eccellente per i giocatori che desiderano un'esperienza audio di gioco di qualità a un prezzo accessibile. Pur non offrendo la migliore qualità del suono in assoluto, le cuffie compensano con un design confortevole, un microfono performante e diverse funzionalità interessanti. La compatibilità multipiattaforma le rende adatte a una vasta gamma di utenti. Se il budget è un fattore importante, le Trust GXT 490 Fayzo sono una scelta da tenere sicuramente in considerazione. Consigliate!

Voto 8/10

Pro:

Design confortevole e leggero

Audio surround 7.1 virtuale immersivo

Driver da 50 mm per un suono potente e dettagliato

Microfono omnidirezionale rimovibile per una comunicazione cristallina

Illuminazione LED RGB personalizzabile

Compatibilità con PC, laptop e PlayStation 4

Prezzo accessibile

Contro:

Software di configurazione limitato

Qualità del suono non eccezionale

Mouse da gaming illuminato wireless GXT 110 Felox di Trust

Il Trust GXT 110 Felox si propone come un mouse da gaming wireless dal prezzo accessibile, progettato per i giocatori occasionali che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco. Offre una combinazione di comfort, prestazioni affidabili e stile, pur non essendo adatto ai giocatori professionisti pi√Ļ esigenti.

Design e comfort

Il design ambidestro del Felox lo rende adatto sia a utenti destri che mancini, mentre la forma ergonomica garantisce un comfort duraturo durante le sessioni di gioco prolungate. La superficie in gomma antiscivolo offre una presa salda e un controllo preciso, mentre il peso leggero lo rende facile da manovrare.

Prestazioni

Il sensore ottico del Felox offre una risoluzione regolabile da 800 a 4800 DPI, per adattarsi a diversi stili di gioco e generi di giochi. Il polling rate di 1000 Hz garantisce una risposta rapida e precisa, mentre i sei pulsanti programmabili consentono di personalizzare macro e scorciatoie. La rotellina di scorrimento offre una scorrevolezza fluida e precisa.

Funzionalità wireless

La tecnologia wireless a 2,4 GHz del Felox offre una connessione stabile e priva di lag fino a 10 metri di distanza. La batteria ricaricabile integrata offre un'autonomia di fino a 80 ore con una singola carica, mentre il mouse include un cavo di ricarica USB per una ricarica rapida e conveniente.

Illuminazione

Il Felox è dotato di illuminazione LED RGB che può essere personalizzata in base alle proprie preferenze. Sono disponibili diverse modalità di illuminazione, tra cui una statica, una pulsante e una a ciclo di colori. L'illuminazione può essere disattivata per risparmiare la batteria.

Conclusione

Il Trust GXT 110 Felox rappresenta un'opzione interessante per i giocatori occasionali che cercano un mouse da gaming wireless affidabile, confortevole e ricco di funzionalità a un prezzo accessibile. Offre buone prestazioni, un design ergonomico e un'ampia autonomia della batteria. L'illuminazione LED RGB aggiunge un tocco di stile personalizzabile.

Voto 7/10

Pro:

Design ambidestro e confortevole

Sensore ottico con DPI regolabile da 800 a 4800 DPI

Polling rate di 1000 Hz per una risposta rapida e precisa

Sei pulsanti programmabili per la personalizzazione di macro e scorciatoie

Batteria ricaricabile integrata con autonomia di fino a 80 ore

Illuminazione LED RGB personalizzabile

Software di configurazione incluso

Prezzo accessibile

Contro: