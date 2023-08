KovaaK e 21 altri giochi disponibili in cloud con GFN

Il gioco completo KovaaK viene lanciato nel cloud questa settimana con uno sconto del 30%, disponibile da oggi fino al 21 settembre. L'addestratore di mira sensibile alla latenza è apprezzato dai migliori professionisti, streamer e altri giocatori e offre oltre 175.000 scenari creati dai giocatori e playlist condivisibili, infinite opzioni di personalizzazione e una fisica di gioco ideata per aiutare i giocatori a migliorare la loro mira.

Acquistatelo oggi stesso e abbinatelo allo streaming a 240 fps con un abbonamento Ultimate per allenarvi e aumentare le vostre capacità di gioco competitivo. Preparatevi a essere chiamati aimbot umani.

Il Cloud è in fermento

Questa settimana sono stati lanciati 22 giochi nel cloud, di cui 10 disponibili nel giorno del lancio.

Scoprite The Texas Chain Saw Massacre di Sumo Digital e Gun Interactive. Impersonate un membro della famigerata famiglia Slaughter o cercate di fuggire come una delle loro vittime in questa esperienza horror asimmetrica in terza persona basata sull'iconico film del 1974.

Gli appassionati di giochi di ruolo apprezzeranno Wayfinder di Airship Syndicate e Digital Extremes, anch'esso immediatamente disponibile in cloud al momento del lancio.

E i fan di Genshin Impact possono gioire! L'aggiornamento 4.0 porta la tanto attesa regione di Hydro Fontaine da esplorare, oltre a nuovi personaggi, armi, artefatti e altro ancora. Potrete giocare in streaming grazie al cloud oggi stesso, senza preoccuparvi delle specifiche del sistema o dello spazio sul disco fisso.

Scoprite l'elenco completo dei nuovi giochi qui sotto:

