GFN Thursday: più di 1.500 giochi disponibili

In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA annuncia il completamento della distribuzione di GeForce NOW RTX 4080 SuperPOD con l’aggiornamento dell’ultima città bulgara, Sofia.

Nella cornice della Game Developers Conference, vogliamo anche celebrare non solo l’incredibile ecosistema del gaming, ma soprattutto la costante collaborazione con gli editori per portare i giochi nella piattaforma GeForce NOW.

Gli sviluppatori di videogiochi hanno accesso a moltissimi strumenti GeForce NOW che consentono loro di portare con facilità i loro giochi sul cloud. Questa soluzione non richiede alcun lavoro di portabilità per gli sviluppatori e consente, al contempo, agli editori di agevolare funzioni come la sincronizzazione degli account e delle librerie dei giochi, nonché di offrire esperienze interattive uniche alimentate dal cloud.

CD PROJEKT RED è uno dei tanti sviluppatori di videogiochi che sfrutta le risorse messe a disposizione da GeForce NOW, infatti, l'11 aprile rilascerà un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 che comprende una preview della modalità Ray Tracing: Overdrive per gli utentiUltimate che potranno giocare in streaming da tutti i dispositivi!

In aggiunta, per i nostri utenti più fedeli, annunciamo l’arrivo di una nuova ricompensa che, a partire dalla prossima settimana, verrà offerta gratuitamente agli utenti Premium. I nostri giocatori avranno la possibilità di riscattare, fino al 6 maggio, la tuta Medieval Marvel di Capitan Marvel per affrontare i nemici in Marvel's Midnight Suns, quindi assicuratevi di effettuare l'aggiornamento oggi stessoper ottenere la ricompensa, garantendovi così il primo accesso.

È arrivato il momento di rilassarsi e godersi finalmente l’arrivo del fine settimana con questi nuovi titoli disponibili sul cloud a partire da oggi:

Tchia (Nuovo lancio su Epic Games Store

(Nuovo lancio su Chess Ultra (Nuovo lancio su Epic Games Store

(Nuovo lancio su Amberial Dreams ( Steam )

Symphony of War: The Nephilim Saga ( Steam )

No One Survived ( Steam )

