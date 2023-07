GFN Thursday: 8 nuovi giochi in arrivo sul cloud!

Se pensavate che il fenomeno Barbenheimer fosse il più chiacchierato in questo periodo estivo, preparatevi per il grande titolo blockbuster in arrivo questa settimana: Remnant II di Gearbox è ora disponibile in streaming dal cloud su GeForce NOW per tutti gli utenti, accompagnato da altri 8 nuovi e freschi giochi!In aggiunta, anche le esclusive premium di Guild Wars 2 sono ora disponibili per gli utenti, assicuratevi però di essere iscritti al portale GeForce NOW Rewards.Pronti per nuovi giochi da provare?Remnant II , sequel del primo gioco di successo Remnant: From the Ashes , è l'attesissimo gioco d'azione e avventura di Gunfire Games e Gearbox Publishing, appena lanciato e disponibile in streaming per gli utenti. Affrontate creature mortali e potenti entità ultraterrene, esplorate nuovi mondi sconosciuti, scoprite segreti e sbloccate diversi Archetipi per trovare quello più adatto al vostro stile di gioco.Affrontate le sfide da soli o con un paio di amici in modalità Co-Play online: con il fuoco amico in azione, probabilmente vorrete scegliere bene la vostra squadra. E come bonus, potrete anche accarezzare il vostro cane nel gioco.Giocate in streaming già oggi senza dover aspettare i tempi di download o preoccuparvi delle specifiche di sistema. Gli utenti con abbonamento Ultimate e Priority potranno godere di frame rate più elevati grazie al DLSS sulle loro piattaforme di cloud gaming dotate di RTX.E ora, ecco la lista completa degli 8 nuovi titoli che si aggiungono al cloud:Remnant II (Nuovo lancio su Steam , 25 luglio)Let’s School (Nuovo lancio su Steam , 26 luglio)Grand Emprise: Time Travel Survival (Nuovo lancio su Steam , 27 luglio)MotoGP23 ( Steam )VIAGGIATORE DI OCTOPATH ( Epic Games Store)Responsabile ciclismo professionista 2023 ( Steam )Riders Republic ( Steam )Starship Troopers: Sterminio ( Steam )

