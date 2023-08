SYNCED pronto a sguinzagliare i NANOS alla Gamescom 2023

Lo Shooter cooperativo futuristico invita i giocatori a mettere le mani sul gioco ed esplorare Meridian



Level Infinite e NExT Studios forniscono oggi maggiori dettagli sulla presenza di SYNCED all’imminente Gamescom 2023.Per offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile di SYNCED alla Gamescom, Level Infinite sta collaborando con Alienware per rendere il gioco giocabile sul laptop da gaming Alienware x16 dotato di processori Intel Core di 13a generazione e schede video NVIDIA GeForce RTX 40 Series. SYNCED arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S quest'estate, e ulteriori informazioni saranno diffuse durante il Level Infinite Showcase "Into the Infinite" che si terrà il 23 agosto 2023 alle 19:00. I visitatori della fiera sono invitati a godersi SYNCED presso lo stand di Level Infinite nel padiglione 6.Inoltre, SYNCED e Alienware vogliono celebrare il gaming con un'attivazione dedicata Road to Gamescom, con un giveaway che offre la possibilità di vincere un laptop da gioco Alienware x16! Dotato del più recente processore Intel Core i9 e della straordinaria GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, l'Alienware x16 consente di giocare al meglio mentre si combatte il flagello dei Nano nel Meridiano.Inoltre, SYNCED disporrà di una stazione di streaming nello stand di Level Infinite. La postazione, dotata di tre desktop da gioco Alienware Aurora R15 alimentati dalla GPU di punta NVIDIA GeForce RTX 4090 e accompagnati da display e periferiche Alienware d'élite, consentirà ai content creator partecipanti di sperimentare e trasmettere il gioco direttamente dalla fiera alla loro community.SYNCED è uno sparatutto sci-fi free-to-play ambientato in un futuro prossimo del nostro mondo, dove la nanotecnologia è diventata la spina dorsale della civiltà. In seguito a un cataclisma noto come Collasso, le nanomacchine si sono rivoltate contro i loro creatori, consumando gli esseri umani per propagarsi e trasformandosi nei letali Nano. In questa apocalisse, i giocatori assumono il ruolo di Runner, coraggiosi cercatori di fortuna che setacciano il Meridiano alla ricerca della preziosa sostanza nano-energetica nota come Nerva. I giocatori si uniranno in squadre di tre persone per affrontare battaglie PvE e PvP ad alta intensità.Arma il tuo nemico - I Runner possono sincronizzarsi con i Prime Nano che abbattono e poi schierarli strategicamente contro le orde di Nano e i giocatori avversari. Ognuna di queste classi di Prime Nano - Crusher, Suppressor, Guardian, e Seer - ha le proprie abilità, permettendo ai runner di scegliere quella più adatta al proprio stile di gioco.

