SYNCED, pre-registrazioni aperte

Level Infinite e NExT Studios annunciano oggi che i giocatori di tutto il mondo possono ora procedere alla pre-registrazione per lo shooter cooperativo free-to-play SYNCED, in vista del lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S che avverrà più avanti nel corso dell’estate.

Il SYNCED pre-registration program ricompenserà i giocatori che parteciperanno nel momento in cui alcuni specifici traguardi verranno raggiunti.

SYNCED è uno sparatutto sci-fi free-to-play ambientato in un futuro prossimo del nostro mondo, dove la nanotecnologia è diventata la spina dorsale della civiltà. In seguito a un cataclisma noto come Collasso, le nanomacchine si sono rivoltate contro i loro creatori, consumando gli esseri umani per propagarsi e trasformandosi nei letali Nano. In questa apocalisse, i giocatori assumono il ruolo di Runner, coraggiosi cercatori di fortuna che setacciano il Meridiano alla ricerca della preziosa sostanza nano-energetica nota come Nerva.

Aggiungendo una variante innovativa al genere degli sparatutto in cooperativa, in SYNCED i Runner non solo potranno unirsi in squadre da tre, ma potranno anche sincronizzarsi con i Prime Nano sconfitti trasformandoli in Companion Nano, una risorsa aggiuntiva da schierare strategicamente durante le battaglie PvE e PvP.

SYNCED aggiunge anche elementi dei classici looter-shooter, con i Runner che acquisiranno risorse nelle partite PvE e PvP per personalizzare il proprio Runner, sbloccando anche armi più potenti e mod che meglio si adattano allo stile di gioco del giocatore.

Altre News per: syncedregistrazioniaperte