Destiny 2 - Presentazione 22 agosto ore 18.00 La Forma Ultima – Stagione 22

Martedì 22 agosto, Bungie terrà il suo evento annuale di presentazione di Destiny 2, per condividere nuovi dettagli sulla nuova espansione – La Forma Ultima – la stagione 22, la nuova incursione rivisitata e molto altro.

Il pre-show partirà alle 17:00 CEST di martedì 22 agosto, mentre la Presentazione vera e propria inizierà alle 18:00 CEST. Dopo la presentazione, il post-show seguirà una discussione in diretta sui punti principali del nuovo anno di Destiny 2.



Per gli spettatori su Twitch, Bungie ha attivato i Drop di Twitch, che garantiranno un emblema esclusivo a chiunque segua la Presentazione per almeno 30 minuti dall'inizio dell'evento fino alla conclusione del post-show.



Per dare la carica giusta ai fan, Bungie ha pubblicato un trailer dell'evento con le reazioni dei giocatori alla storia di Destiny nel corso degli anni: https://youtu.be/5dRSKXN3PVY

