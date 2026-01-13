Agnes Cristina Piliego, 14 anni, scomparsa a Modena: ricerche in corso

Scomparsa da casa nella notte tra sabato e domenica, la studentessa di Modena di 14 anni non è più stata vista da oltre 48 ore: la famiglia e le forze dell’ordine lanciano un appello urgente per raccogliere qualsiasi informazione utile.

Ad oggi non si hanno notizie di Agnes Cristina Piliego, la ragazza di Modena Est che frequenta la terza media alla Scuola Media Ferraris e che è sparita nella notte tra il 10 e l’11 gennaio.

La famiglia si è rivolta alle autorità dopo aver notato che la giovane non era tornata a casa e non si trovava nel suo letto la mattina successiva alla sua uscita, avvenuta in orario notturno.

Al momento dell’allontanamento non aveva con sé il telefono cellulare, elemento che ha aumentato la preoccupazione dei genitori e degli investigatori.

I genitori hanno formalizzato la denuncia di scomparsa presso la Questura di Modena e la polizia ha avviato tutte le operazioni di ricerca per chiarire dove possa trovarsi la ragazza.

Secondo quanto riferito, al momento dell’uscita indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro e scarpe nere Nike; non portava zaino o borsa e non ci sono certezze sulla direzione che possa aver preso.

La madre ha lanciato un appello pubblico chiedendo a chiunque abbia visto Agnes o abbia informazioni utili di contattare immediatamente il 112 per aiutare a ritrovarla.