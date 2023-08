BEZIOR XF200: Esplorando Nuove Frontiere con la Bicicletta Elettrica Potente e Versatile

La BEZIOR XF200 è una bicicletta elettrica innovativa e potente che si distingue per le sue dotazioni e la sua versatilità. Unisce comfort, prestazioni e design, offrendo agli utenti un'esperienza di guida unica e convincente sia in città che su terreni impegnativi.

Caratteristiche e-Bike BEZIOR XF200

La bicicletta elettrica Bezior XF200 ha un telaio leggero in alluminio che garantisce stabilità e leggerezza. Gli assi anteriori e posteriori sono dotati di una doppia sospensione ad olio, che assorbono efficacemente le irregolarità del terreno.

L' e-bike è alimentata da un motore elettrico ad alta velocità da 1000 watt leggero che funziona con un ingranaggio a stella che amplifica la coppia e aumenta l'efficienza energetica. La bicicletta elettrica è dotata di una potente batteria al litio da 48V 15Ah, nascosta nel telaio e quindi protetta dall'acqua e dalla polvere.

In modalità completamente elettrica può raggiungere fino a 50 km, mentre la modalità di assistenza alla pedalata consente un'autonomia impressionante fino a 130 km. Le eccezionali prestazioni di scalata della BEZIOR XF200 sono rese possibili dal motore brushless da 1000 watt, che garantisce una coppia elevata e una forte capacità di salita. Questo facilita la guida su colline e montagne.





È dotata di un cambio posteriore Shimano a 7 velocità, che consente di passare a una corona più grande in salita e a una corona più piccola a velocità elevate. In combinazione con l'assistenza alla pedalata, avremo sempre la giusta velocità per ogni situazione.



Un altro punto forte della BEZIOR XF200 è il display LCD intelligente, che presenta una nuova interfaccia utente interattiva. Vi possiamo visualizzare i dati di guida e regolare le prestazioni del motore. Lo schermo è anche resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65.

Le ampie gomme da 20 × 4,0 pollici sono eccellenti per una varietà di superfici come neve, asfalto, ghiaia e strade accidentate. Hanno un'ottima trazione e offrono un comfort extra durante la guida. Per garantire sicurezza e controllo massimi, la bici è dotata di freni a disco idraulici che consentono un sistema di freni doppio sia all'anteriore che al posteriore.

I freni assicurano una frenata efficiente e morbida, anche in caso di frenata di emergenza.



Equipaggiata con componenti di alta qualità, la forcella anteriore della BEZIOR XF200 è dotata di una sospensione che assorbe efficacemente urti e vibrazioni e risponde alle diverse condizioni della strada. Ciò garantisce un'esperienza di comfort definitiva, anche su strade accidentate.

La bicicletta elettrica può anche essere piegata e quindi può essere riposta nel bagagliaio dell'auto, nell'ascensore o persino in casa senza occupare molto spazio. Il design pratico rende il trasporto della bicicletta elettrica estremamente comodo.

In definitiva, la BEZIOR XF200 è un'eccellente bicicletta elettrica che impressiona per i suoi componenti di alta qualità, le prestazioni impressionanti e il design accattivante. Offre un'esperienza di guida unica, indipendentemente dalle condizioni stradali o dall'ambiente. Che si usi per andare al lavoro, per fare una passeggiata tranquilla o per esplorare nuovi sentieri, la BEZIOR XF200 è la compagna ideale per tutte le avventure in bicicletta.

Dove acquistare la bici elettrica pieghevole Bezior XF200



È possibile acquistare la bici elettrica pieghevole BEZIOR XF 200 sul sito Gogobest al prezzo scontato di 1049 Euro inserendo il codice sconto: NAE9YY8 in fase di acquisto. Gogobest è un sito affidabile, con sede a Shenzhen, opera principalmente nei paesi dell'UE, produce e-bike resistenti e di alta qualità che rendono la guida divertente e confortevole.

Gogobest ha lanciato diversi prodotti per soddisfare le aspettative dei consumatori indipendentemente dall'età o dalle capacità. L'obiettivo del marchio è quello di offrire alternative più sane alla comunità con la libertà di mobilità, garantendo biciclette accessibili e convenienti per tutti grazie anche alle sue offerte settimanali.



Il magazzino del marchio si trova in Polonia e quindi riesce a spedire e consegnare i prodotti ai clienti in pochi giorni, mentre l'unità di produzione all'avanguardia con strutture di test interne si trova in Cina.

