Bezior XF200 : Offerta Bicicletta elettrica

Con il suo look non passerai inosservato. Disponibile in 3 colori: nero, rosso e giallo, questa Ebike si adatta sia alle aree urbane che fuoristrada, rendendo questi luoghi aree ciclabili accessibili. Tra potenza e autonomia, la bici elettrica BEZIOR XF200 farà godere sia i lunghi viaggi, che le passeggiate quotidiane.



La sua sella, dal notevole comfort, permetterà di affrontare qualsiasi tipo di terreno, dal più comodo al più accidentato. Tra design alla moda, comfort e potenza, la Bezior XF200 vi farà innamorare.



Tenete inoltre presente che, come la maggior parte delle bici elettriche del marchio, questo modello è pieghevole, quindi può essere facilmente riposto in piccoli spazi o trasportato durante le vacanze. Un ingombro ridotto che rende Bezior uno dei marchi più apprezzati nel mercato delle bici elettriche.



Pneumatici e freni



Nella categoria delle bici elettriche, le "fat bike" sono popolari perchè hanno grandi ruote da 20×4". Questa formula, che può sembrare un po' esagerata, avrà però il pregio di garantire una perfetta stabilità e un comfort di guida ineguagliabile su qualsiasi tipo di terreno. Che sia urbano o di montagna, niente potrà essere d'intralcio alle vostre uscite: marciapiedi, strade sconnesse, ghiaia o persino buche sulla strada.



A livello di frenata la Bezior XF200 è dotata di dischi idraulici posti sia nella parte anteriore e posteriore della moto. Questo ti garantirà una certa tranquillità anche da questo lato.

Telaio e peso



Con i suoi 27 chili, la bici elettrica Bezior XF200 offre un perfetto telaio in lega di alluminio per garantire una buona resistenza alla corrosione. Questa lega le permette anche di sostenere un peso fino a 200 chili.



Ne abbiamo già parlato, il telaio è pieghevole, il che permette di riporre la bici in piccoli spazi, nel box, in cantina o anche in casa, e, soprattutto, si può trasportare facilmente durante i viaggi perché sta nel bagagliaio di un'auto e questo è chiaramente un bel vantaggio.

Comfort e sospensioni

Sappiamo già che le ruote della Bezior XF200 sono lì per garantire comfort e sicurezza su strada, ma c'è anche un altro dettaglio importante, le sospensioni. Bezior propone su questo modello sospensioni anteriori e posteriori, permettendo così di utilizzare la bici elettrica in tutta sicurezza qualunque sia il terreno scelto e talvolta involontariamente desiderato.



La sua sella, come le sospensioni, aiuta ad assorbire gli urti e quindi limita i danni alla schiena permettendo di stare in sella per lunghe ore senza dover soffrire per le diverse condizioni stradali su cui pedaliamo.

Autonomia e batteria



Siamo lontani dalle bici elettriche classiche che si trovano nei negozi. Bezior annuncia un'autonomia di 130 chilometri per il suo modello XF200. Come sull'XF1500, la batteria è rimovibile, quindi si toglie facilmente per caricarla a casa o semplicemente metterla in un posto sicuro se la bici dovesse rimanere incustodita in strada per lungo tempo.



La batteria è alloggiata nel telaio pieghevole della bici, questo le fornisce una certa protezione e una facile rimozione. Per quanto riguarda le caratteristiche abbiamo una batteria al litio da 48V/15Ah che offre un'autonomia molto lunga che si ricaricherà in 6-7 ore. Collegata alla presa prima di andare a letto e la bici sarà pronta per nuove uscite il mattino successivo.

Schermo



La BEZIOR XF200 è dotata di uno schermo di controllo sufficientemente ampio che consente una buona lettura delle informazioni. Si avrà accesso a diverse informazioni, oltre all'impostazione della modalità di assistenza elettrica desiderata.

5 modalità di velocità e 3 modalità di assistenza (100% elettrica, 50% elettrica e 0% elettrica per i più sportivi). Troveremo anche altri dati come velocità, livello della batteria e chilometri percorsi.

Motore e cambio

È un potente motore brushless da 1000w quello che equipaggia la BEZIOR XF200 e che può raggiungere i 40 km/h in 4,9 sec. Questa potenza nella ruota posteriore ci assisterà su pendenze ripide fino a 35°.



Un processore con tecnologia avanzata permette un rapido trasferimento tra la batteria e il motore per erogare tutta la sua potenza al momento giusto, semplicemente controllando la leva situata sulla destra. C'è anche un cambio Shimano con selettore sul manubrio, sul lato destro, con 7 posizioni di marcia.

Specifiche Tecniche



Potenza del motore Posteriore 48V/1000W Autonomia 130 Km (assistenza al 50%) | 50Km (100% elettrico) Batteria 48V/15Ah – Rimovibile Velocità massima 40 km/h Cambio Shimano Sospensioni Idraulica anteriore e posteriore Freni Disco anteriore e posteriore Schermo di controllo sì Applicazione CN Pieghevole Sì Il peso 27 kg Prezzo di vendita consigliato 1899,99€

Conclusioni



La bici elettrica Bezior XF200 promette grandi corse. Con la sua autonomia e le sue diverse modalità, ce ne sarà per tutti i gusti. Inoltre il suo design decisamente moderno incanta, i colori sono accesi e il telaio, anche se visto da lontano sembra massiccio, è sorprendentemente maneggevole e leggero.



Offrendo 130 km di autonomia, ruote larghe e manovrabilità si adatta sia ai terreni urbani che a quelli più accidentati. Il marchio ha anche una solida reputazione e le sue bici elettriche sono tutte molto ben fatte. Tenete inoltre presente che Bezior offre regolarmente promozioni e che spesso si può avere a prezzo scontato.



Prezzo della bici elettrica Bezio XF200

Può sembrare tanto, ma in realtà è un piccolo gioiello di tecnologia e autonomia in cui si investe. Venduta al prezzo consigliato di € 1899, tuttavia, la potete trovare regolarmente ben al di sotto di questo prezzo. Attualmente con uno sconto di €.540.00 viene venduta a €1359,99 sul sito del brand Gogobest.



Altre News per: beziorxf200offertabiciclettaelettrica