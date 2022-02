Bici Elettrica Bezior X1500 : Fatbike bella e potente - codice sconto

La Bici Elettrica Bezior X1500 è una fatbike elettrica bella, potente e con alcune caratteristiche davvero interessanti.



Presentazione Bici Elettrica Bezior X1500

La bici viene spedita con un ottimo imballaggio ed è già quasi completamente assemblata. Basta collegare la ruota anteriore, il manubrio e i pedali. Dopo aver controllato la tenuta degli altri componenti, già è pronta per poterla usare ed apprezzare.



Oltre alla bici, nella confezione sono presenti diversi "extra". Catena antifurto e relativo fissaggio per la bici. Un gonfiatore portatile e uno strumento versatile con cacciavite, viti a brugola, ecc. Ovviamente il manuale che è solo in inglese, ma molto preciso e utile sia per il primo avvio che per la successiva manutenzione.

Caratteristiche Bicicletta Bezior X1500

La Bezior X1500 ha un telaio in alluminio con una portata massima di 200 kg e una dimensione totale di 85x105x95cm per un peso di soli 25 kg . Pochissimo considerando il tipo di bici. L'altezza minima da terra del sedile regolabile è di 89 cm. La bici ha il certificato IP54 (protezione diretta contro gli spruzzi d'acqua) e quindi utilizzabile anche in caso di pioggia.



La bici si può anche ripiegare, grazie allo sgancio rapido, per riporla e trasportarla comodamente in auto grazie alle dimensioni di 100x105x45 .





Nella parte anteriore troviamo la caratteristica ruota da fatbike con pneumatici da 26×4?. La frenata è delegata al freno a disco da 160 mm con pinze idrauliche Zoom (forma HB-875). La forcella è ammortizzata da sospensioni oleodinamiche, bloccabili e regolabili.



Anche nella parte posteriore troviamo sospensioni ad olio idraulico, con un unico grande ammortizzatore non regolabile.



Sempre sul retro spicca il potente motore elettrico capace di erogare fino a 1500W e che spinge la bici sia in modalità assistita che elettrica fino ad una velocità di 40 km/h.







Il cambio è uno Shimano M2000 con 27 velocità suddivise in nove pignoni e tre corone posteriori. Non è certamente un cambio altamente professionale, ma è più che sufficiente ed efficace nella maggior parte delle situazioni.





La batteria è di marca Panasonic 12.8 da 18650Ah ed è nascosta all'interno del telaio, ma può essere estratta per ricaricarla anche a casa. Una chiave in dotazione garantisce che non venga rimossa o rubata. Il caricabatterie 54,6V 3A in dotazione ricarica la batteria in 4 ore fornendo un'autonomia di 45 km in modalità "solo elettrico" e fino a 100 km con pedalata assistita.





Sul manubrio troviamo i classici comandi per il cambio marcia, uno per lato. Sul pulsante destro è presente l'acceleratore per la modalità "solo elettrico". Sulla sinistra è presente il comando della parte elettronica: un pulsante centrale per accendere/spegnere la bici e due frecce per scorrere le 6 modalità disponibili (da 0 a 5) che sono nello specifico:



Nessuna assistenza.

Solo elettrico.

Supporto minimo 5-10 km/h

Supporto medio 10-15 km/h

Supporto elevato 15-20 km/h

Assistenza molto alta 20-25 km/h

Supporto massimo 25-30 km/h



È inoltre possibile attivare la modalità crociera che mantiene una velocità costante e regolabile senza bisogno di accelerare o pedalare.



Il comodo schermo LCD posto al centro, fornisce alcuni valori in tempo reale: autonomia residua con 10 tacche, velocità attuale, modalità selezionata, km totali percorsi (contachilometri) e km + tempo trascorso dall'ultima accensione.



A completare la dotazione del Bézior X1500 troviamo anche il cavalletto e una doppia luce led frontale che per un utilizzo “urbano” sono sempre utili.

Conclusioni Bicicletta Elettrica Bézior X1500



La Bézior X1500 è una bici bella, robusta e divertente con un'evidente propensione al fuoristrada, ma capace di offrire un ottimo comfort anche su strade urbane sempre più sconnesse. Le gomme larghe offrono un'aderenza mostruosa e anche in discesa su ghiaia ci si sente al sicuro.



La potente assistenza elettrica aumenta il divertimento consentendo di scalare vette dove anche le altre bici "elettriche" faticano

Offerte Bezior X1500

Pur non essendo pensata per un settore professionale, la Bézior X1500 offre una dotazione tecnica completa in grado di soddisfare l'utente medio.



