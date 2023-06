DEEBOT N10 PLUS: Pulizia personalizzata con +87% di potenza di aspirazione rispetto alla famiglia N8 e mappatura ad alta precisione

Scopri il DEEBOT N10 PLUS: la nuova generazione di robot aspirapolvere di ECOVACS ROBOTICS che unisce un'aspirazione potente, un'autonomia estesa e una mappatura precisa per una pulizia perfettamente adattata alla tua casa. Con una potenza di aspirazione superiore del +87% rispetto alla precedente famiglia N8, il DEEBOT N10 PLUS elimina facilmente polvere e sporco da ogni angolo, garantendo una pulizia efficiente in una sola passata.

Questo innovativo robot domestico offre un'esperienza di pulizia completamente automatizzata. Grazie alla sua potenza di aspirazione massima di 4.300 Pa, il DEEBOT N10 PLUS affronta senza sforzo anche lo sporco più ostinato, raggiungendo fessure profonde e tappeti con facilità. La sua intelligenza si manifesta attraverso l'utilizzo di sensori a ultrasuoni, che gli consentono di evitare i tappeti durante il lavaggio dei pavimenti duri e di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva un tappeto. Con una batteria potente da 5.200 mAh, il DEEBOT N10 PLUS offre fino a 300 minuti di pulizia continua con una sola carica, coprendo un'area di fino a 400 m2.

La pulizia efficiente è solo una delle caratteristiche di questo robot rivoluzionario. Il DEEBOT N10 PLUS utilizza il sistema di navigazione LiDAR, dotato di una tecnologia laser dToF migliorata, che permette una mappatura precisa e dettagliata degli ambienti. Grazie a questo sistema, il robot crea percorsi di pulizia sistematici, assicurandosi di coprire ogni centimetro della tua casa. La sua capacità di scansione a 360° garantisce un percorso ottimizzato per una pulizia rapida ed approfondita.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, il DEEBOT N10 PLUS è progettato per offrire la massima comodità. Il suo sistema di pulizia OZMO utilizza una micropompa di precisione per evitare fuoriuscite d'acqua eccessive durante la pulizia. Inoltre, il robot svuota automaticamente il contenitore della polvere nella stazione di estrazione dopo ogni ciclo di pulizia, garantendo che tu non debba preoccuparti di svuotarlo manualmente.

Con la sua completa compatibilità con la smart-home e l'app intuitiva, il DEEBOT N10 PLUS è estremamente facile da utilizzare e si integra perfettamente nella tua routine domestica. I sacchetti per la polvere e i filtri antibatterici assorbono efficacemente gli odori, contribuendo a mantenere la tua casa fresca e pulita.

Ordina il DEEBOT N10 PLUS entro il 18 luglio e ricevi in omaggio un panno per la pulizia. A partire dal 19 luglio, potrai acquistare il DEEBOT

N10 PLUS al prezzo di listino di 499 euro su Amazon e sul negozio online ECOVACS.

ECOVACS Group, fondata nel 1998 da Qian Dongqi, è un leader mondiale nella produzione di robot domestici intelligenti. L'azienda si impegna a promuovere soluzioni innovative che permettano una simbiosi armoniosa tra l'uomo e il robot nella vita quotidiana e nella produzione. Per ulteriori informazioni su questa innovativa linea di aiutanti domestici, visita il sito www.ecovacs.com.

