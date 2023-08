INCONTRA ZOYA IL LADRO NEL NUOVO TRAILER DI TRINE 5

Intelligente e sfuggente, Zoya the Thief esegue manovre con il suo arco, le frecce, le corde e il suo rampino che le consentono di destreggiarsi in situazioni difficili. Ora si lascia alle spalle la sua vita da "imprenditrice" per intraprendere nuove avventure in Trine 5: A Clockwork Conspiracy !



Guarda il nuovo trailer qui: https://youtu.be/ifaFGe0GIp4







Trine 5: A Clockwork Conspiracy è sviluppato da Frozenbyte a Helsinki, in Finlandia, e arriverà su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch il 31 agosto 2023.

Altre News per: incontrazoyaladronuovotrailertrine