Milano : uomo di 53 anni uccide la madre 86enne e compie suicidio dal palazzo

Milano è stata scossa da un tragico avvenimento in cui un uomo di 53 anni ha tragicamente ucciso sua madre, un'anziana di 86 anni, usando un coltello come arma. L'evento culminante si è verificato poco dopo le 5 del mattino, quando l'uomo ha effettuato una chiamata al numero di emergenza 118, confessando di aver compiuto l'omicidio e minacciando di suicidarsi successivamente. Gli operatori giunti sul luogo, inclusi personale medico, vigili del fuoco e agenti di polizia, hanno scoperto il corpo senza vita della donna anziana nella sua camera da letto, con ferite da taglio evidenti alla gola.

L'individuo responsabile dell'atto di violenza è stato successivamente identificato come il figlio della vittima. Inizialmente, l'uomo aveva cercato di nascondersi, ma alla fine ha deciso di compiere un gesto estremo gettandosi nel vuoto dal palazzo in cui entrambi vivevano. Gli investigatori stanno ora attendendo ulteriori indagini e le valutazioni del medico legale al fine di stabilire con precisione le cause esatte dei decessi. Tuttavia, gli elementi attuali suggeriscono la plausibilità di un tragico caso di omicidio-suicidio.

La ricostruzione preliminare degli eventi suggerisce che il figlio abbia colpito la madre con un colpo alla gola all'interno della camera da letto. Subito dopo, il 53enne avrebbe compiuto un atto estremo, lanciandosi dal quarto piano dello stesso edificio e finendo su un'inferriata nel cortile interno.

Questa tragedia ha gettato un'ombra di tristezza su Milano, lasciando la comunità locale sgomenta. Gli inquirenti continueranno a indagare per gettare luce sui motivi dietro questo evento scioccante e per comprendere completamente le circostanze che hanno portato a questa terribile perdita.

