Chirurgia ed estate: binomio possibile? Parla il chirurgo dei vip Antonio Franco

Luglio 2023 è stato il mese più caldo di sempre. A dirlo è il programma europeo Copernicus che dispone dei dati secondo cui il pianeta ha registrato il mese scorso un aumento generale delle temperature di 0.33°C. Le prime tre settimane di luglio sono state le più calde mai registrate, lo indicavano già nelle scorse settimane i dati registrati da Copernicus climate change service finanziato dall'Ue, resi noti anche dalla Worldmeteorological organization dell'Onu.

La temperatura media globale ha temporaneamente superato la soglia di 1,5 gradi centigradi al di sopra del livello preindustriale (1850-1900) durante la prima e la terza settimana del mese. La temperatura media globale per i primi 23 giorni di luglio è stata di 16,95 gradi ( qualcosina in più rispetto al record di 16,63 del luglio 2019).

Siamo agli inizi di agosto è il caldo si fa sentire. Sono in molti a chiedersi: si possono fare interventi di chirurgia in estate? Sì o no? A parlare è il chirurgo dei vip Antonio Franco.

Dr. Aesthetic Franco ha 29 anni ed è nato, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, il 2 giugno 1994, è alto 181 cm e pesa 94 chili. Sin da piccolo nutriva la passione per la chirurgia e sognava di diventare un medico estetico della serie tv OC di Italia 1. Tra i suoi interessi e hobby preferiti spiccano la passione per l’arte e la musica. É una persona molto dinamica, ambiziosa, controcorrente e ossessionata dal suo lavoro.

Dopo gli studi universitari in medicina e chirurgia generale, Antonio Franco ha iniziato fin da subito a lavorare nel settore senza l’aiuto di nessuno. É un self-made man. Nell’ambiente della chirurgia è molto conosciuto con lo pseudonimo Dr. Aesthetic Franco. Pur essendo molto giovane, Antonio Franco è uno dei chirurghi che svolge più interventi di tutti in materia di liposcultura in Italia.

Il chirurgo dei vip Antonio Franco ha dichiarato all'Adnkronos: «C’è chi desidera migliorare il proprio aspetto fisico, chi vorrebbe modificare o correggere tratti somatici e infine, ma non per ultimo, chi decide di piacere prima a sé stesso e poi agli altri. Insomma i miei pazienti ricorrono ai trattamenti e alla chirurgia estetica, per migliorarsi e aumentare la propria fiducia in sé stessi».

La chirurgia estetica in estate è controindicata? Quali sono gli interventi meno indicati durante la calda stagione? Quali sono i pro e i contro, i possibili rischi e le complicazioni che possono intervenire? «Non tutti gli interventi di chirurgia estetica sono controindicati in estate – sottolinea il medico - anzi, al contrario di quanto potremmo immaginare è la stagione che più di altre tendiamo a scoprire il nostro corpo. Tra i pro c'è il potenziale miglioramento dell'aspetto fisico, mentale e ovviamente emotivo. Tra i contro invece non ci sono aspetti significativi se non quello della pazienza per la completa guarigione prima dell'esposizione ai raggi UV».

