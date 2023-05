Il chirurgo estetico dei vip Antonio Franco a Novella 2000: Tutti partiamo da zero e tutto è possibile, basta volerlo

ha 28 anni. É nato, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, il 2 giugno 1994, è alto 181 cm e pesa 94 chili. Sin da piccolo nutriva la passione per lae sognava di diventare un medico estetico della serie tv OC di Italia 1. Tra i suoi interessi e hobby preferiti spiccano la passione per l’arte e la musica. É una persona molto dinamica, ambiziosa, controcorrente e ossessionata dal suo

Dopo gli studi universitari, ha iniziato fin da subito a lavorare. Nell’ambiente della medicina è molto conosciuto con lo pseudonimo dr. Aesthetic Franco. Il suo successo sociale e professionale è dovuto esclusivamente alla sua capacità, bravura e lungimiranza. É un self-made man. Ha un profilo Instagram che vanta quasi 100mila followers, il cui account è @draestheticfranco. Ha un altro profilo di Instagram, con oltre 62mila followers, dedicato esclusivamente al lavoro: @prenotazioni.draestheticfranco. Ha una pagina su Facebook con quasi 10mila fans e un canale privato su Telegram. Opera su Bari, Napoli, Roma e Milano.

Pur essendo giovanissimo, Antonio Franco di Doctors Aesthetic è uno dei medici più apprezzati e seguiti d'Italia. Svolge tantissimi interventi in materia di liposcultura con macchinari di ultima tecnologia e migliori al mondo.

Il dottore Antonio Franco ha rilasciato un'intervista alla rinomata rivista di carattere nazionale Novella 2000 in cui ha parlato della sua biografia, della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Ha parlato anche dei pro e dei contro di questo lavoro.

Doctor Aesthetic Franco ha sottolineato a Novella 2000: "Purtroppo tra i contro – come in tutte le professioni e nella vita di chi ce la fa nonostante tutto e tutti – figurano le invidie e le gelosie dei miei colleghi. In questi mesi, per esempio, ne ho subite di ogni, da gruppi privati su Facebook a chat mirate a rallentarmi… Forse un giorno ne parlerò pubblicamente. Ma nulla mi ha fermato né ora né mai, perché amo ciò che faccio e la mia forza sono i sorrisi che strappo ai pazienti, intervento dopo intervento, risultato dopo risultato. I pro sono certamente svegliarsi ogni mattina felice di fare ciò che più amo - ha asserito il medico dei vip -, ringraziare l’universo di ciò che mi dà ogni santo giorno, ma soprattutto il rapporto di stima e affetto instaurato con i pazienti anche dopo mesi dall’intervento".

Importante e significativo il monito lanciato ai giovani: "Mi auguro di riuscire a essere un faro (magari fonte d’ispirazione) per tutti quei ragazzi che vorrebbero inseguire e realizzare i propri sogni, senza mai fermarsi. Oggi, condizionati da uno schema che la società ci impone e da sovrastrutture mentali, moltissimi ragazzi della mia età hanno quasi paura a inseguire i propri sogni, dimenticando spesso che tutti partiamo da zero e tutto è possibile. Basta solo volerlo".

