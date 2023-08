Yu-Gi-Oh! World Championship 2023

Domenica 6 agosto al TOKYO BIG SIGHT (Tokyo International Exhibition Center), Giappone, lo Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2023 è giunto a un’emozionante conclusione. L'attesissimo torneo, tornato per la prima volta dal 2019, ha incoronato tre nuovi Campioni, uno per ognuna delle categorie in gara.



Nel Main Event di Yu-Gi-Oh! GICO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), Paulie Aronson (North America) ha dominato la finale, sconfiggendo Juan Mateo Augusto Renteria Pastor (Perù) e conquistando il titolo di Campione del Mondo Yu-Gi-Oh! TCG 2023. Il vincitore ha utilizzato un Dragon Link Deck per prevalere 2-0 in una finale intensa ed emozionante.



La finale di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è stata molto combattuta, Takagi e Yukoo sono stati protagonisti di una serrata battaglia conclusasi con la vittoria di Takagi per 3-0.



L’edizione WCS inaugurale di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL , evento a squadre 3v3, ha dato vita a torneo elettrizzante. La finale ha visto il Team 7 affrontare gli snipehunters. Si è conclusa 5-3 a favore degli snipehunters. Josh, QuantalThink ed Emre sono i primi Campioni del Mondo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.









Yu-Gi-Oh! World Championship è il torneo che incorona i migliori Duellanti al mondo in tre categorie.

