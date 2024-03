Yu-Gi-Oh! World Championship 2024 si svolgerà negli USA

I migliori Duellanti al mondo si sfideranno a Seattle il 7-8 settembre

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia che il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! tornerà negli Stati Uniti per la prima volta dal 2016. Il prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship porterà sfidanti da tutto il mondo a Seattle, Washington, il 7 e 8 settembre, per due giorni di avvincenti e incredibili Duelli.

Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2024 sarà caratterizzato, per la prima volta in assoluto, da quattro distinti tornei. Un torneo per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC), un torneo per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, e due diversi tornei per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Il primo torneo Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS sarà, come in passato, dedicato a SPEED DUEL, il secondo si concentrerà su RUSH DUEL, il nuovo formato di gioco introdotto nel titolo a settembre 2023.

KONAMI ha anche confermato i dettagli relativi agli eventi World Championship Qualifier (WCQ) per America, Europa e Oceania. In questi tornei, i migliori Duellanti dei rispettivi continenti si affronteranno per qualificarsi allo Yu-Gi-Oh! WCS 2024, guadagnandosi la possibilità di diventare Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! GCC.

Queste le date e le sedi per gli eventi WCQ: