Meteo Weekend 5 e 6 agosto: Ciclone Circe porta maltempo, ma in arrivo nuova ondata di caldo

Il weekend del 5 e 6 agosto sarà caratterizzato da un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche in Italia. Il ciclone Circe, che ha già interessato il nord del paese, si è spostato al centro-sud portando con sé piogge e intensi temporali su tutte le regioni centro-meridionali, accompagnati da un calo delle temperature. Tuttavia, queste condizioni meteo non dureranno a lungo poiché un nuovo afflusso dell'anticiclone africano è in agguato e si prevede un'impennata del caldo da nord a sud nella prossima settimana.

Nella giornata di sabato 5 agosto, le previsioni meteo segnalano maltempo diffuso da nord a sud fin dal mattino, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale quasi ovunque. Il calo termico sarà particolarmente evidente al sud e al centro. Nel corso della giornata, le piogge si esauriranno sulle pianure, ma continueranno a interessare i rilievi alpini e le aree interne del centro-sud. Fenomeni intensi sono previsti su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto al nord, Lazio, Marche e Abruzzo al centro e gran parte del sud e della Sicilia settentrionale. Le piogge tenderanno a diradarsi verso il tardo pomeriggio e la sera, insistendo solo sulle aree tirreniche peninsulari e sull'Adriatico pugliese.

Le previsioni meteo di domenica 6 agosto indicano un graduale ritorno del bel tempo in Italia, seppur con temperature più fresche, favorito anche da venti intensi. La giornata sarà caratterizzata da continue schiarite alternate ad annuvolamenti e isolati rovesci su gran parte del paese. Addensamenti più consistenti e temporali sono attesi sul settore alpino e sull'Appennino, con i rovesci in esaurimento solo verso sera. Alcuni fenomeni più intensi potrebbero verificarsi sulle coste tra Romagna e Marche durante la prima parte del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per il Veneto e un avviso di allerta meteo gialla per un totale di 16 regioni, a causa del rischio temporali. Il Veneto è interessato da un'allerta arancione, mentre le regioni di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e nuovamente Veneto sono soggette a un'allerta gialla per il rischio temporali, nonché per il rischio idraulico e idrogeologico.

Questo weekend, caratterizzato da piogge e temporali seguiti da un ritorno dell'anticiclone africano e un aumento delle temperature, richiede attenzione da parte dei cittadini e delle autorità per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse e prevenire eventuali situazioni di rischio.

