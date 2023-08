GFN Thursday: in arrivo ben 41 nuovi giochi ad Agosto

In alto i calici! L'aggiornamento Ultimate alza ancora una volta l'asticella del cloud gaming con giochi a 240 fps. Celebriamo il lancio dei SuperPod RTX 4080 con ben 41 nuovi giochi che si uniranno al cloud ad agosto e anche all’arrivo di Baldur’s Gate 3 nel cloud.

Agosto vedrà 21 uscite day-and-date, da Sengoku Dynasty, Moving Out 2, The Texas Chain Saw Massacre, Trine 5: A Clockwork Conspiracy e altre ancora. Inoltre, i membri che hanno usufruito dell'accesso anticipato a Baldur's Gate 3 saranno i primi a sperimentare il lancio del gioco su PC nel cloud, mentre i primi titoli dei franchise Bethesda ‘DOOM’, ‘Quake’ e ‘Wolfenstein’ si uniranno al cloud nel corso del mese.

Tante news? Ricapitoliamo:

Festeggiamo l'aggiornamento Ultimate con 41 nuovi giochi ad agosto

Lancio su PC di Baldur's Gate 3

I primi titoli Bethesda si uniranno al cloud

Entrate subito nel cloud con i 10 nuovi giochi di questa settimana:

F1 Manager 2023 (Nuovo lancio su Steam , 31 luglio)

(Nuovo lancio su , 31 luglio) Bloons TD 6 (Gratis su Epic Games Store , 3 agosto)

Bloons TD Battles 2 ( Vapore )

Brick Rig ( Vapore )

Demonologo ( Steam )

Empires of the Undergrowth ( Steam )

Stardeus ( Vapore )

Il principio di Talos ( vapore )

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ( Steam )

Ancora un altro sopravvissuto agli zombi ( Steam )

Di seguito la lista completa dei titoli in arrivo nel mese di agosto:

