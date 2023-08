Call of Duty: Battle Pass e BlackCell

Il Comandante Graves è tornato ed è uno dei cinque nuovi Operatori inclusi nel Battle Pass della Stagione 05 e di BlackCell, disponibile dal 2 agosto alle 18.00 CEST.

Il Comandante Graves e Oz, uno dei migliori leader della Shadow Company nella guerra informatica, stanno per lanciare un contrattacco contro la più grande minaccia a Modern Warfare® nella Stagione 05.

Il Battle Pass Stagione 05 contiene più di 100 ricompense , tra cui due nuove armi, il Comandante Graves e tantissimi altri contenuti, per una stagione cruciale di Call of Duty®: Warzone™ e Call of Duty®: Modern Warfare® II. Infatti, per la prima volta nella storia di Call of Duty®, saranno offerti cinque Operatori in totale tra il Battle Pass e BlackCell, un valore senza precedenti per chi vuole rinforzare il proprio roster con i migliori della Shadow Company.

Come nelle stagioni precedenti, l'acquisto del Battle Pass per 1.100 COD Points garantisce l'accesso a tutti i 100 livelli, mentre la BlackCell (disponibile per 29,99€) offre ancora più ricompense oltre a tutto ciò che è contenuto nel Battle Pass standard.

In sintesi, l'offerta di BlackCell per la Stagione 05 include quanto segue:

Accesso completo al Pass Battaglia della Stagione 05, più 20 Gettoni Battaglia (25 su PlayStation®). Il Battle Pass completo include 1.400 COD Points e 100 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass.

Il Settore BlackCell, che include 1.100 Punti COD, il nuovo Operatore BlackCell Arthur e il suo animale tattico Merlin, il progetto dell'arma tracciante "Caliburn" e Gwen, un compagno di battaglia per la schermata delle armi.

Un esclusivo settore BlackCell all'interno del Battle Pass AO che funge da luogo di partenza alternativo.

Contenuti aggiuntivi del Pass Battaglia riservati a BlackCell: otto skin operatore BlackCell, una per Ghost, Alex, Roze e il nuovo operatore Velikan, e due per i nuovi operatori Oz e Graves, sei progetti per armi traccianti e due skin veicolo.

I giocatori che passano a BlackCell dopo aver acquistato il Battle Pass riceveranno anche 1.100 COD Points indietro.

qui è disponibile il trailer di BlackCell e Battle Pass.

