Call of Duty MWIII e Warzone: in arrivo Battle Pass e BlackCell per la Season 2

La Season 2 di Call of Duty Modern Warfare III e Warzone è in arrivo oggi alle 18.00!



Con il lancio della Stagione arriva anche un nuovo Battle Pass , che offre oltre cento ricompense sbloccabili man mano che i giocatori avanzano nei vari settori del Pass Battaglia, tra cui:

· Due nuove armi Base

· Skin Operatori d’Elite

· Progetti d’arma fantasma

· Nuove mosse finali

· 1.400 punti COD

Oltre al Battle Pass arriva anche il nuovo BlackCell, che permette di sbloccare ulteriori contenuti extra, che comprendono:

L'accesso completo al Pass Battaglia della Stagione 2

20 token tier skips (25 su PlayStation) per sbloccare le ricompense nei settori del Battle Pass

Skin Operatori spettrali, tra cui la reactive skin del nuovo operatore John Doe

Nuovi progetti d’arma

Potete trovare maggiori informazioni nel blog post dedicato e sulla pagina Instagram ufficiale di Call of Duty in Italia. Il trailer del nuovo BlackCell Battle Pass Upgrade è già disponibile qui. Inoltre, su YouTube puoi vedere il trailer flythrough di Fortune’s Keep.

Infine, per approfondire i contenuti della Stagione 2 sono disponibili le guide delle nuove mappe in arrivo:

· Operazione: Uomo di latta

· Scorta Casa

· Partenze

· Vista