Xbox alla gamescom 2023

Xbox ha condiviso i dettagli sulla propria partecipazione alla gamescom 2023. Quest'anno Xbox avrà lo stand più grande mai avuto alla gamescom, con un'enorme quantità di nuovi giochi in arrivo per console, PC e Game Pass, fantastiche opportunità per le foto, il ritorno dell'Xbox FanFest e molto altro ancora.

In fiera verranno presentate in esclusiva Starfield, Forza Motorsport e Ara: History Untold . Per la prima volta sarà possibile giocare a Towerborne, la nuova avventura degli sviluppatori di Stoic, e saranno presentati gli ultimi contenuti in arrivo per The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator.





Inoltre, sarà possibile giocare a oltre 25 titoli dei partner di terze parti di Xbox e degli amici di ID@Xbox, tra cui il debutto mondiale di S.T.A.L.K.E.R 2 di GSC Game World, Payday 3 di Overkill Software e Starbreeze Studios, Jusant di DontNod, recentemente annunciato, ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon di FromSoftware, Party Animals di Recreate Games, Cyberpunk 2077:Phantom Liberty di CD PROJEKT RED, Under the Waves di Spotlight by Quantic Dream, Persona 5 Tactica di Sega Atlus e molti altri.

Altre News per: xboxallagamescom2023