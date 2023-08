NACON: ANNUNCI E NOVITÀ ALLA GAMESCOM 2023

Con la Gamescom in pieno svolgimento, NACON presenta un'ampia gamma di prodotti che entrano nel suo catalogo di videogiochi e accessori di gioco. Ci sono diversi annunci di nuovi prodotti, tra cui una nuovissima cuffia da gioco wireless, la RIG 600 PRO. È in mostra alla fiera e promette di fornire ai giocatori autentici progressi tecnici grazie alla sua tecnologia "Dual Wireless" che consente alle cuffie di connettersi contemporaneamente alla console e allo smartphone tramite Bluetooth.

UNA GAMMA DI NUOVI CONTENUTI SONO STATI RIVELATI

Quattro giochi presentati al Future Game Show

Future Games Show, l'iconico evento della Gamescom, ha presentato quattro nuovi trailer:

RoboCop: Rogue City, ispirato al franchise di successo della MGM, ha mostrato un nuovo gameplay e nuovi filmati che delineavano la storia originale del gioco. I fan hanno potuto godersi il gameplay di sparatorie e indagini e hanno avuto uno sguardo sulla trama del gioco. RoboCop: Rogue City verrà lanciato il 2 novembre 2023 su console e PC.

Ancora in accesso anticipato, il team dietro Ravenswatch, il roguelite che intreccia storie e leggende famose da tutto il mondo, ha anticipato i suoi nuovi contenuti, che raddoppieranno le dimensioni del gioco attuale a settembre. "Storm Island" è il secondo capitolo dell’avventura, il lancio è previsto per il 7 settembre 2023, mentre la versione finale è prevista per il rilascio su console e PC nel 2024.Alan-a-Dale, the mysterious narrator of the cooperative action-adventure game Gangs of Sherwood, took centre stage with an exciting new trailer revealing some of the action and combat that players can look forward to on October 19 on PlayStation5, Xbox Series X|S and PC.

Infine, Ad Infinitum, il gioco horror psicologico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, ha presentato durante lo show il suo trailer "Maw of Madness". Ha fornito ai futuri giocatori ulteriori indizi sulla sua atmosfera e sulla sua trama tormentata prima della data di uscita del 14 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Guarda tutti i nuovi trailer presentati durante il Future Games Show:

Nuove demo pratiche dei giochi NACON

NACON rilascerà numerosi giochi nei prossimi mesi e nove di essi potranno essere testati presso lo stand.

Tra questi c'è Crown Wars: The Black Prince, un gioco di strategia a squadre ambientato durante la Guerra dei Cent'anni annunciato per il 14 marzo 2024, e Garden Life, un accogliente gioco di simulazione di giardinaggio. Vengono mostrati per la prima volta alla Gamescom 2023 dai loro sviluppatori.

Oltre ad essere giocabile sul posto, il gioco di sopravvivenza e hacking zombie Paradize Project, sviluppato dallo studio Eko Software, annuncia l'uscita il 29 febbraio 2024 su console e PC.

Presente alla Gamescom con nuovi contenuti anche War Hospital, il gioco gestionale di un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale, presenta nel corso di un Dev Diary le difficili scelte morali che attendono i giocatori.

Gli altri 5 titoli – RoboCop: Rogue City, Gangs of Sherwood, Ad Infinitum, Overpass 2 e Ravenswatch – mostrano ciascuno le loro ultime versioni di sviluppo e nuovi contenuti.

UNA VASTA GAMMA DI ACCESORI

La fine del 2023 sarà ricca di nuovi accessori attesissimi per tutte le piattaforme di gioco.

RIG ha annunciato le sue nuovissime cuffie da gioco wireless, le RIG 600 PRO, con l'innovativa tecnologia "Dual Wireless" che consente di connettere le cuffie a giochi e telefoni cellulari contemporaneamente. Leggero, quasi indistruttibile e regolabile, proprio come il resto della gamma PRO Series, è progettato per tutte le forme ed esigenze della testa. I giocatori possono anche utilizzare l'app dedicata per creare diversi profili audio e personalizzare tutte le impostazioni acustiche.

NACON introduce anche prodotti per lettori PC, inclusi microfoni e una webcam per lo streaming con luce anulare. In mostra anche il nuovo mouse GM-420 e nuovi colori per le versioni Camo dei controller GM-105. Questi prodotti durevoli e premium sono stati progettati per giocatori PC e streamer e li aiuteranno a portare i loro sistemi a un livello superiore.

