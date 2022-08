Xbox ritorna in presenza alla Gamescom 2022

Xbox è felice di annunciare ilritorno in presenza alla Gamescom di Colonia per incontrare dal vivo la propria community per la prima volta dal 2019. Gamescom sarà l’occasione per riunire gli appassionati e i fan per scoprire approfondimenti e novità su alcuni dei giochi che saranno in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi.

Di seguito alcuni dettagli e informazioni sulle attività di Xbox alla fiera.

Stand Xbox

Lo stand Xbox sarà presente nel padiglione 8 (ingresso nord) e ospiterà 36 postazioni per gustare i nuovi contenuti in arrivo su Xbox nei prossimi 12 mesi, molti dei quali arriveranno su Game Pass il primo giorno. Nel corso della settimana seguiranno nuovi aggiornamenti e gameplay da parte degli Xbox Game Studios, così come di alcune terze parti, che riguarderanno alcuni degli incredibili titoli in arrivo su Xbox nel corso dell’anno, le prossime novità per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass e altro ancora.

I visitatori dello stand potranno anche toccare con mano la nuovaApp Xbox sull'ultima Smart TV Samsung 2022, parte della nostra missione di permettere a tutti di giocare ai contenuti che vogliono, con le persone che vogliono, ovunque vogliano.

Stand Xbox @ gamescom in diretta streaming

In diretta dallo stand Xbox alla Gamescom, giovedì 25 agosto dalle 14:00 alle 20:00 CEST si terrà una giornata speciale di conversazioni in live-streaming, con interviste, approfondimenti e curiosità legate ad alcuni dei giochi più attesi dei partner e di terze parti.

Xbox FanFest @ gamescom

Con Gamescom 2022 torna l'Xbox FanFest, che mercoledì 24 agosto dalle 20:00 alle 23:00 CEST ospiterà un evento speciale dopo l'orario di apertura dello stand Xbox, dando la possibilità ad alcuni appassionati di evitare la folla e di accedere allo stand prima che la fiera apra al pubblico.

Per partecipare alla possibilità di vincere un biglietto, la registrazione all'Xbox FanFest su xbox.com/fanfest è valida fino a lunedì 15 agosto alle 08:59 CEST.

Meet&greet virtuali con Sea of Thieves e Park Beyond

Per coloro che non riusciranno a partecipare di persona alla Gamescom, Xbox FanFest organizzerà sessioni virtuali di meet&greet con Sea of Thieves e Park Beyond nella giornata di venerdì 26 agosto, tramite Microsoft Teams. Per provare a vincere un incontro, la registrazione all'Xbox FanFest su xbox.com/fanfest è valida fino a lunedì 15 agosto alle 08:59 CEST.

