Ghostbusters: Spirits Unleashed – disponibile il terzo DLC gratuito

Ghostbusters: Spirits Unleashed , l’adrenalinico action “caccia o infesta” 4v1 ideato dagli esperti dei multiplayer asimmetrici IllFonic , pubblica oggi, 1 agosto, il terzo DLC . Questo DLCè GRATUITO per tutti coloro che hanno acquistato il gioco base, classificato E10+ e disponibile su PC/Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Avete letto correttamente, e a partire dal 1° agosto 2023 le versioni digitali di Ghostbusters: Spirits Unleashed scenderanno a un prezzo davvero imperdibile.



Il terzo DLC è ricco di contenuti entusiasmanti . La nuova mappa sarà amata sia dagli appassionati di musica dal vivo, sia dai frequentatori di club. La mappa combina perfettamente spazi aperti, verticalità e percorsi interconnessi. Chissà cosa si nasconde dietro ogni angolo... potrebbe trattarsi del nuovo tipo Spettro: il Watcher (l'Osservatore), una piccola creatura mostruosa e sfuggente. Guardandolo da vicino i fan di Ghostbusters potrebbero riconoscere i fantasmi "Bug-Eyed", spettri ben noti del franchise. Sono presenti nuovi fantastici temi e alcuni importanti aggiornamenti quality of life. Di seguito tutti i dettagli.







Punti salienti del DLC:



- Nuova Mappa | Il New Motion Club - Il New Motion Club è il cuore pulsante della scena musicale underground newyorkese. Da Baxter Hills a Trance Ratton, innumerevoli pionieri della musica alternativa, ormai famosi, sono partiti proprio da qui. Dopo un cambio di proprietà, il locale è stato ampliato per includere una sala da ballo, a livello della strada, di quasi 200 metri quadri, con il palcoscenico originale nel seminterrato reinventato come un comedy club. Più spazio ha richiamato band sempre più importanti. Il New Motion Club è considerato tappa essenziale verso la celebrità. Ciò di cui la nuova proprietà non ha tenuto conto, tuttavia, è stato un recente picco di attività paranormali. Questi fantasmi sono attratti dall'energia di un luogo così vibrante o sono solo fan della "scena" come tutti gli altri? Ad ognimodo, è dannoso per gli affari ma ottimo terreno di caccia agli spettri.

- Nuovo Fantasma | Watcher (l’osservatore) - I nostri studi hanno inequivocabilmente concluso che questo tipo di fantasma è una piccola creatura particolarmente spaventosa e sfuggente. Ciò di cui siamo certi è che prima che tu possa scorgere un Watcher (Osservatore) lui ti avrà sicuramente già notato, grazie al suo gigantesco occhio sorretto da un disgustoso tendine semi-corporeo. Il Watcher (Osservatore) è noto per la capacità di scagliare il proprio occhio occulto verso gli bersagli, per poi riportarlo verso di sé oppure raggiungerlo con tutto il corpo, travolgendo qualsiasi cosa si trovi sul suo cammino. Quindi sì, dall’esterno è uno spettacolo piuttosto inquietante.

- Nuovi Cosmetici – Il DLC include nuovi cosmetici ed equipaggiamenti dedicati al Ghostbusters (2016).

- Numerosi aggiornamenti quality of life per migliorare l’esperienza di gioco.

Altre News per: ghostbustersspiritsunleasheddisponibileterzogratuito