Ghostbusters: Spirits Unleashed - secondo DLC gratuito il 20 aprile

DLC Highlights:

Nuova mappa, Il Tribunale – Sono state riportate strane attività presso il tribunale, il che ha reso difficile condurre i procedimenti legali. Decenni di pratiche oscure e contatti paranormali hanno reso il tribunale un focolaio di attività spiritica. Sale, uffici e aule di tribunale si collegano tutti per formare un particolarissimo spazio di gioco intrecciato. Nuovo tipo di Spettro - Spettro Possessore + 3 varianti – Scuttle, Hellion e la famosa Sentinella del terrore forniscono al tipo di Spettro Possessore uno stile di gioco unico. Usa abilità uniche e la Possessione Definitiva per conquistare civili e persino i Buster! Nuovo tipo di IA: Drudges – Dalle profondità del Regno Fantasma, arrivano i Drudges in aiuto! Evocate da Tobin, queste piccole entità utili aiutano il fantasma a infestare l'edificio e spaventare gli umani. I Buster farebbero bene a concentrarsi sull'eliminazione di questi aiutanti spettrali, e lo Spettro può usare le brecce per generarne altri! Nuova abilità dei servitori: Trappola dei servitori – Un singolo servitore che il fantasma colloca nascosto sul terreno o all'interno di oggetti prenderà non-vita quando il suo campo di stasi verrà attivato e si aggrapperà all’ignara vittima! Cosmetici, equipaggiamenti e altre personalizzazioni di Extreme Ghostbusters – Cosmetici e equipaggiamenti del Buster che riprendono la serie di cartoni animati Extreme Ghostbusters sono sbloccabili tramite vari contratti secondari e contratti di ricerca. Il team ha anche nuove calzature, gonne, kilt e diversi stili di makeup tra cui scegliere. I loghi delle magliette ora possono essere utilizzati. Miglioramenti generali – Revisione del menu di aggiornamento dell'equipaggiamento, miglioramenti del bot Ghost/Buster, correzioni di bug, bilanciamento, correzioni QOL, ecc. per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco complessiva!