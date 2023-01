Ghostbusters Spirits Unleashed - oggi il primo DLC gratuito

Ghostbusters: Spirits Unleashed, l’adrenalinico videogioco 4v1 “caccia o infesta” ideato dagli esperti di multiplayer asimmetrici IllFonic, riascia oggi 31 gennaio 2023 il primo DLC. Questo ricco DLC è GRATUITO con l'acquisto del gioco originale, disponibile su PC/Epic Games Store, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S ed Xbox One, al costo di €39.99.



Novità del DLC:



- The Facility, la nuova mappa. La Struttura ha chiuso definitivamente alla fine degli anni '80 ed è stata recentemente acquistata da un gruppo di investitori privati, che ha in programma di rinnovare e riaprirla. Sfortunatamente per loro è infestata da fantasmi e le squadre di costruzione si rifiutano di entrare in questo centro sanitario tormentato da spiriti. Il direttore del design, Jordan Mathewson, ha condiviso ciò che rende unica la riproduzione di questa mappa: “Questo luogo di lavoro [mappa] è chiaramente consumata dal tempo, il che offre ai giocatori una sensazione unica rispetto ai nostri precedenti luoghi di lavoro [mappe].



Gli operai edili sono civili e hanno iniziato un restauro di questa struttura che ha messo in luce il motivo principale per cui è stato abbandonata. Per offrire un'esperienza di gioco unica e con un'estetica maggiormente inquietante, sono stati costruiti vari corridoi collegati con stanze di medie dimensioni. Ci saranno alcuni modi interessanti per utilizzare queste nuove aree in questa mappa a vantaggio di ogni giocatore, che sia Ghostbuster o che sia Fantasma.



- Nuovo Fantasma – Glutton che include Muncher e due varianti aggiuntive. Immediatamente riconoscibile, Muncher, è uno dei preferiti dai fan e il fantasma più richiesto a IllFonic. Se sei un appassionato di fantasmi, non rimarrai deluso nel mettere le mani su questo nuovo dispettoso fantasma presente nel gioco.



- Aggiunte alla Caserma dei Pompieri. I giocatori vedranno nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, equipaggiamento come Belt Gizmo e Disruptor Pylon, unitamente a miglioramenti agli accessori dell'equipaggiamento e molto altro.



- Game Play. Il team ha lavorato sodo per migliorare il matchmaking del gioco. Anche tutti i bot del gioco sono stati migliorati, quelli che ti perseguitano e quelli che ti aiutano a catturare i fantasmi.





IllFonic rilascerà DLC simili gratuitamente ogni trimestre del 2023, oltre alle continue patch Quality of Life a supporto di Ghostbusters: Spirits Unleashed.



