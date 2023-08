Previsioni meteo Italia: Ferragosto con bel tempo e temperature moderate

Le previsioni meteo per l'Italia segnalano un meteo piuttosto movimentato fino al 10 agosto, con l'arrivo di almeno 3 perturbazioni che porteranno temporali e rovesci, soprattutto al Centro Nord. Tuttavia, per il periodo di Ferragosto, le cose cambieranno grazie al ritorno dell'anticiclone africano, garantendo bel tempo ovunque, anche se l'ondata di calore non sarà intensa come quella di luglio.

Il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha illustrato queste previsioni meteo, dividendo i primi quindici giorni di agosto in due fasi. La prima fase, che si protrarrà almeno fino al 10 agosto, sarà caratterizzata dall'arrivo di tre perturbazioni, portando temporali e instabilità. Tuttavia, intorno a Ferragosto, le temperature risaliranno e ci sarà bel tempo in tutta Italia.

Nel dettaglio, dall'1 al 10 agosto si susseguiranno tre fasi temporalesche. La prima, già in atto, porterà rovesci e temporali sulle Alpi Centro Orientali, Piemonte, Liguria, Alpi venete e isolati temporali su altre regioni come Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Dal 3 al 5 agosto, arriverà la seconda perturbazione, un po' più intensa, che potrebbe portare temporali anche forti al Centro Sud, in particolare sulla Campania, dove il suolo è più caldo. Il 5 agosto, si sposterà sulle Alpi Centro Orientali, Romagna e Centro Sud, mentre la Sardegna sembra esclusa da questo fenomeno. Infine, tra l'8 e il 9 agosto, è prevista una terza perturbazione, che colpirà soprattutto le Alpi Centro Orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Successivamente, non si prevedono ulteriori perturbazioni almeno fino a Ferragosto, quando tornerà ad insediarsi l'anticiclone africano.

Dopo i dieci giorni di piogge intense all'inizio del mese, dal 10 agosto inizierà un periodo di bel tempo, che si protrarrà oltre il 15 agosto. Le temperature saranno ancora molto calde al Sud e sulle Isole Maggiori, ma ci sarà una breve rinfrescata in tutta Italia tra il 4 e il 6 agosto. Al Nord le temperature si porteranno sui 25 gradi, mentre al Sud non supereranno i 32 gradi, assestandosi su valori nella media del periodo.

Dall'10 agosto, le temperature risaliranno perché tra il 12 e il 15 comparirà di nuovo l'anticiclone africano, che interesserà il Centro Sud senza portare un'ondata di calore intensa. Al massimo, il termometro raggiungerà i 35 gradi. A cavallo di Ferragosto, dunque, il tempo sarà bello e moderatamente caldo, come concluso dal colonnello Giuliacci.

