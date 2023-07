Diablo IV: rivelati i dettagli della patch 1.1.1

Nell'ultima Campfire Chat , il game director Joe Shely , il game director associato Joseph Piepiora , il lead class designer Adam Jackson e l'associate director of community Adam Fletcher hanno illustrato nel dettaglio i cambiamenti in arrivo nella Patch 1.1.1, tra cui modifiche al bilanciamento delle classi, aggiornamenti sulla quality of life e altro ancora.

Tutte le modifiche che arriveranno con la patch 1.1.1 saranno disponibili nell’aggiornamento di questo blogpost il 2 agosto, mentre la patch sarà pubblicata l'8 agosto .

Se vi siete persi lo streaming, potete vedere il video qui

