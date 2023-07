League of Legends Aggiornamento Dev: Riepilogo di metà anno.

Quando abbiamo iniziato la serie Aggiornamento dev, sapevamo di dover migliorare in varie aree, come eventi, comunicazioni più regolari, filmati, modalità di gioco e altro ancora. L'evento Spirito Guerriero che è appena iniziato è il risultato del nostro impegno verso questo obiettivo. Ovviamente, non pensiamo che risolva tutti i problemi, ma speriamo che possa rappresentare un passo nella giusta direzione. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ne pensate dell'evento di quest'estate, dal filmato, al metagioco nel client e alla modalità 2v2v2v2, Arena.

FAQ sull'Arena





Prima di prendere decisioni sull'eventuale ritorno di Arena, ascolteremo il vostro feedback e valuteremo la popolarità della modalità

Se Arena dovesse ritornare, vogliamo implementare funzionalità come le lobby personalizzate e la coda con più amici

Inoltre, implementeremo delle modifiche di bilanciamento specifiche per Arena, che includeranno un mix di interventi sui campioni e semplici ritocchi alle percentuali, se saranno necessari numerosi cambiamenti significativi ai valori in una volta sola

Abbiamo risposto ad altre delle vostre domande nelle FAQ su Arena sul blog degli sviluppatori che abbiamo pubblicato oggi

Se volete conoscere il team che ha lavorato ad Arena, guardate il video dietro le quinte per dare un'occhiata a come abbiamo sviluppato questa modalità



Partita rapida, Emporio dell'Essenza blu e altro ancora





Stiamo ancora lavorando su Partita rapida , che era stata messa in pausa per dare la priorità a Spirito Guerriero, Arena e alle modifiche alle classificate, e abbiamo intenzione di lanciarla quest'anno

Seraphine e Orianna Guardiane Stellari hanno avuto moltissimo successo e sono stati due degli aspetti più popolari dell'anno

Stiamo ancora lavorando a Xayah e Rakan per lanciarli tra qualche mese

L'Emporio dell'Essenza blu tornerà nella patch 13.17 e abbiamo intenzione di farlo uscire due volte l'anno d'ora in avanti

Inoltre, introdurremo i disincanti di massa, che permetteranno di disincantare rapidamente i frammenti campione superflui

Abbiamo in programma di pubblicare gli aggiornamenti delle icone delle abilità di Graves, Janna, Jarvan IV, Nami, Orianna e Varus ad agosto. Faremo lo stesso per altri campioni in futuro

Nel prossimo Aggiornamento dev, parleremo in modo più approfondito dei risultati di Arena e di ciò che abbiamo in programma per il futuro di questa e di altre modalità

Vi daremo anche degli aggiornamenti sulla pre-stagione, un aggiornamento sonoro e visivo di Jax e potrete conoscere il nostro nuovo campione, Briar



Per oggi abbiamo finito con questo Aggiornamento dev. Fateci sapere cosa ne pensate e ci vediamo su Arena!





