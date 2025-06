League of Legends, aggiornamento dei dev sull'Atto 2 della Stagione 2

Una nuova mappa a tema Fiore spirituale, "Valico Koeshin", e il Ponte del massacro arriveranno su ARAM.

Il team di League of Legends ha pubblicato un nuovo video Aggiornamento /dev in cui Paul "Pabro" Bellezza, Brett "Frost" Freeman, Matt "Phroxzon" Leung-Harrison e Drew "justacapybara" Levin hanno dato degli aggiornamenti sui nuovi contenuti in arrivo con l'Atto 2 della Stagione 2, tra cui una mappa a tema Fiore spirituale in arrivo su ARAM, il nuovo campione Yunara e dei metagiochi integrati nel client.

Ecco qualche dettaglio in più sugli argomenti di cui hanno parlato:

Nell'Atto 2, una varietà di contenuti, dalle modalità di gioco a un nuovo campione e fino ai metagiochi, saranno legati alla Fioritura selvaggia e faranno progredire la storia di Fiore spirituale.

Mappe ARAM

Una nuova mappa a tema Fiore spirituale, "Valico Koeshin", e l'amatissimo Ponte del massacro arriveranno su ARAM. Entrando in una partita di ARAM, verrà selezionata casualmente una mappa tra Valico Koeshin, Ponte del massacro e il classico Abisso ululante. Ogni nuova mappa includerà delle piccole modifiche per mantenere il gameplay sempre nuovo e coinvolgente.

L'aggiunta di altre mappe ad ARAM ha come obiettivo quello di rendere più emozionante e varia ogni partita senza alterare drasticamente ciò che i giocatori amano di questa modalità.

Carte campioneUna nuova funzionalità, le Carte campione, è in fase di test come alternativa agli aggiornamenti. Durante la Selezione dei campioni, i giocatori riceveranno due Carte campione tra cui scegliere; quella non usata andrà in panchina, dove potrà essere selezionata da altri giocatori.YunaraYunara, un'ADC tradizionale basata sugli auto-attacchi, uscirà nelle prossime settimane.MetagiocoInoltre, sarà disponibile un metagioco a scorrimento laterale 2.5D in stile picchiaduro con protagonisti Yunara e Xin Zhao. Questo metagioco sarà completamente autonomo e non richiederà partite su League of Legends per progredire.Ci sarà anche un successore spirituale dei Legami Spirituali, che permetterà ai giocatori di stringere amicizia con gli spiriti. La progressione in questo metagioco richiederà partite su League of Legends. Il team continuerà a sperimentare diversi formati di metagioco, esplorando frequenza, generi e stili diversi per offrire col tempo un'ampia gamma di esperienze.Altri aggiornamentiI miglioramenti al sistema di rilevamento di feeding e gioco scorretto sono stati inizialmente introdotti con cautela per evitare di penalizzare i giocatori meno esperti. Vista l'attuale accuratezza del 99,95%, verranno ora introdotte punizioni più severe e i giocatori di alto livello saranno valutati con criteri più stringenti rispetto a quelli meno esperti.Inoltre, sono previsti ulteriori miglioramenti al sistema per affrontare comportamenti come lo spam dei muri di Anivia o dei pilastri di Trundle. I trasgressori recidivi nelle classificate verranno puniti con notevoli ritardi in coda, invece che essere costretti a giocare partite normali o veloci.Si sta valutando una nuova funzione che permetterebbe di terminare automaticamente le partite rovinate da comportamenti negativi più estremi. Sono in arrivo anche aggiornamenti al sistema dell'Onore per allinearlo meglio alle aspettative dei giocatori.Torneo Mid-Season Invitational (MSI)L'MSI inizierà il 27 giugno e includerà per la prima volta il Pick'em.Tutti gli aspetti usati dalla squadra vincitrice durante le finali dell'MSI saranno messi in vendita la settimana successiva.Aspetto ViktorInfine, in risposta ai feedback dei giocatori, è prevista l'uscita entro fine anno di un aspetto per Viktor ispirato al suo vecchio modello.