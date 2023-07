Destiny 2 insignito dell'Accessibility Award al Games for Change Festival 2023

Quest'anno, Bungie e Destiny 2 sono stati onorati di persona al ventesimo Games for Change Festival al Times Center di New York. Games for Change è un'associazione leader che sostiene l'importanza dei videogiochi e di altri media immersivi nel promuovere il cambiamento sociale, votata a supportare la community di sviluppatori che, in tutto il mondo, utilizzano i giochi per affrontare le sfide del mondo reale.

Alla cerimonia sono stati presentati anche altri premi di grande rilievo, tra cui il Vanguard Award per Grace Collins e il Giving Award per DrLupo. Maggiori informazioni sul Festival e i premi disponibili qui.



L'Accessibility Award di Games for Change premia un gioco o uno studio che abbia promosso un sostanziale avanzamento nell'accessibilità nei videogiochi per raggiungere una base di giocatori più inclusiva. Già da tempo, l'associazione di inclusione, diversità ed equità Accessibility at Bungie si impegna a identificare e abbattere barriere per assicurarsi che i giochi di Bungie possano essere fruiti da tutti.

Attraverso aggiornamenti continui, risorse comprensive e documentazioni approfondite, Bungie è sempre al lavoro per implementare opzioni di accessibilità per sempre più giocatori. Ecco solo un esempio di un aggiornamento attuato da Bungie con dettagli sulla rivisitazione delle impostazioni per daltonici in Destiny 2 , assieme ad altre modifiche volte a promuovere una maggiore accessibilità.

