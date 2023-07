Al via le pre-registrazioni di Monster Hunter Now

Monster Hunter Now verrà lanciato il 14 settembre 2023









Preparatevi, cacciatori! Monster Hunter Now , gioco per dispositivi mobili sviluppato da Niantic e Capcom e che porta la caccia ai mostri in realtà aumentata nel mondo reale , verrà lanciato globalmente il 14 settembre . I giocatori interessati possono pre-registrarsi gratuitamente a partire da oggi su App Store e Google Play. Tutti coloro che si pre-registrano riceveranno dei bonus speciali all'interno del gioco al momento del lancio, con premi crescenti man mano che più giocatori si pre-registreranno.

Monster Hunter Now mette i giocatori nei panni di veri e propri cacciatori: così i fan che conoscono già la saga di Monster Hunter si sentiranno subito a loro agio. Monster Hunter Now unisce l'esperienza di cacciare mostri, potenziare le proprie attrezzature e affrontare mostri sempre più impegnativi, con l' esplorazione del mondo reale . Cacciare i mostri più potenti richiederà inoltre agli utenti di organizzarsi per lavorare in squadra , così da godersi l'esperienza di cacciare insieme ad altri tre giocatori. Il gioco è stato anche progettato tenendo conto dei nuovi arrivati, quindi tutti coloro che si avvicineranno per la prima volta a Monster Hunter potranno tuffarsi direttamente nell'azione.

Ora disponibile: un aggiornamento video speciale dagli sviluppatori

Niantic e Capcom hanno presentato un video speciale questa mattina con nuove informazioni su ciò che i cacciatori possono aspettarsi da Monster Hunter Now. Guarda il Monster Hunter Now Showcase - Release Date and Gameplay Reveal su YouTube.

Bonus di pre-registrazione

Questi bonus saranno sbloccati per tutti i giocatori al momento del lancio nel caso in cui si raggiungano i traguardi numerici di giocatori pre-registrati al gioco. L’invito di Niantic è quindi quello di diffondere la notizia il più possibile per sbloccarli tutti!

Ecco di seguito tutti i traguardi:

500.000 pre-registrazioni: Pozione x10 e Pallottola Segnapista x3

1.000.000 pre-registrazioni: Medaglia del Fondatore e Pietra Errante x3

2.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

3.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3

5.000.000 pre-registrazioni: 10.000 Zenny e un’altra Espansione Scatola Oggetti da 500 slot!

I bonus offrono numerosi vantaggi per i cacciatori. Le Pallottole Segnapista, ad esempio, vengono utilizzate per segnare i mostri che si incontrano durante i viaggi per cacciarli in un secondo momento, e la Medaglia del Fondatore è un premio commemorativo riservato solo ai giocatori pre-registrati. La Pietra Errante amplia la gamma di accesso ai mostri e ai punti di raccolta, mentre il Trucco speciale per il pre-ordine può essere utilizzato per modificare l'aspetto del proprio personaggio.



Elenco ufficiale di Mostri e Armi in Monster Hunter Now

I giocatori di Monster Hunter Now incontreranno le seguenti creature:

Anjanath

Kulu-Ya-Ku

Jyuratodus

Diavoli

Grande Giro

Grande Jagras

Tobi Kagachi

Paulumu

Pukei-Pukei

Barrot

Legiano

Ratian

Rathalos

Le armi che i giocatori di Monster Hunter Now impugneranno includeranno:

Spada & Scudo

Grande Spada

Spada Lunga

Martello

Fucile Leggero

Arco

