Si amplia l’offerta commerciale di CityLife Shopping District

CityLife Shopping District dà il benvenuto a cinque player molto apprezzati e conosciuti a livello nazionale e internazionale: illy , Stefanel, New Balance , Goldenpoint e Save The Duck. Cinque nuove aperture che con l’ampliamento del negozio Croff vanno ad arricchire non solo l’offerta commerciale ma anche l’experience dei suoi visitatori.







Affacciato su Piazza Tre Torri troviamo illy Milano CityLife , uno spazio artistico e contemporaneo, studiato per vivere appieno il piacere inconfondibile dell’esperienza illy. illy CityLife offre una vasta gamma di preparazioni a base di caffè e tante sfiziosità , ideali per accompagnare tutti i momenti della giornata: dalle prime ore del mattino per iniziare con l’aroma dell’unico blend illy 100% Arabica e la piccola pasticceria, ai pranzi e pause veloci fino alle ore serali con gli aperitivi.

Apertura anche per Stefanel , storico brand italiano di abbigliamento donna, famoso per il design e la qualità della sua maglieria. Nel nuovo store propone la collezione PE 23, pensata per il day-by-day di una donna metropolitana, dotata di personalità, che non necessita di essere etichettata per esprimerla. Una combinazione di stile e ricerca della versatilità. Linee pulite e semplici per un’eleganza “effortless”, pensate per essere indossate e interpretate in ogni momento della giornata.

Novità sul fonte casa con CROFF , storico brand di home decoration, che grazie all’ampliamento del negozio ha aumentato la propria offerta. Dal tessile alla tavola e cucina, dagli accessori ai complementi d’arredo, tante le nuove collezioni da scoprire, dedicate a chi ama il design contemporaneo, facile, informale, da vivere tutti i giorni.

A giugno , inoltre, sono arrivati altri due player d’eccezione : New Balance e Goldenpoint .

New Balance , grazie anche al suo abbigliamento sportivo, non è solo scarpe da running ma una vera e propria icona di stile urbano al “passo” con i tempi ed è pronto ad accogliere tutti gli appassionati delle ricercate e apprezzate sneaker che saranno disponibili in tutte le originali e colorate versioni.

Goldenpoint, leader indiscusso del mercato, che vanta oltre 400 negozi in Italia, offrirà invece un vasto assortimento di calze, leggings, underwear e beachwear per donna, uomo e bambino. Ricerca di materiali qualitativi, stile ed eleganza sono solo alcune delle caratteristiche dei prodotti Goldenpoint.

L’offerta commerciale di CityLife Shopping District si amplierà ancora di più a settembre con l’apertura del nuovo store di Save The Duck . Il brand italiano di abbigliamento è 100% animal e cruelty free e non utilizza pelle, pellicce o altre materie prime di origine animale. Il logo è una papera che fischietta, spensierata, perché è stata salvata. L'azienda ha stimato che in undici anni di attività sono state salvate più di 40 milioni di oche. Accanto all’outerwear, Save The Duck offre anche la linea smartleisure, in cotone o nylon stretch.

