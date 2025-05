L'app Duolingo amplia la propria offerta

Disponibili i corsi di giapponese, coreano, mandarino e portoghese

Duolingo, la piattaforma di apprendimento mobile più utilizzata al mondo, arricchisce la propria offerta per gli studenti di madrelingua italiana. Già da oggi, gli utenti che utilizzano l’applicazione con l’interfaccia in italiano – sia con smartphone Android sia iOS – potranno infatti iniziare a studiare quattro nuove lingue tra le più studiate sulla piattaforma: il giapponese, il coreano, il mandarino e il portoghese.

I nuovi corsi coprono i livelli per principianti (QCER A1-A2) e includono strumenti interattivi e multimediali per favorire l’apprendimento, come le Storie, utili per sviluppare la comprensione scritta, e DuoRadio, pensata per migliorare la comprensione orale. Contenuti di livello avanzato saranno progressivamente introdotti nel corso del 2025.

"Questa novità rappresenta un passo significativo per rispondere alle richieste dei nostri utenti italiani. Giapponese, coreano, mandarino e portoghese sono infatti tra le lingue più studiate al mondo e da oggi anche chi utilizza l’app in italiano potrà accedervi in modo semplice, coinvolgente e personalizzato", spiega Marta Bonzanini, Country Marketing Manager per l’Italia di Duolingo. "Per gli italiani, e soprattutto per i più giovani, conoscere almeno una lingua straniera è fondamentale per molteplici ragioni: per le prospettive di carriera, per viaggiare, socializzare e coltivare interessi nel tempo libero, senza barriere. Sappiamo che esiste un divario enorme tra educazione linguistica e le esigenze nella vita reale e attraverso la tecnologia e un approccio coinvolgente vogliamo aiutare sempre più persone ad affrontare le sfide di chi decide di studiare una lingua da sé".

Questo lancio per il mercato italiano si inserisce in una più ampia strategia di espansione globale da parte di Duolingo, che ha annunciato contestualmente il rilascio di ben 148 nuovi corsi di lingua. Infatti, le otto lingue più studiate su Duolingo dopo l’inglese – ovvero spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, mandarino e portoghese – sono ora disponibili per tutte le 28 lingue dell’interfaccia utente supportate, ampliando così in maniera significativa le possibilità di apprendimento linguistico a oltre un miliardo di potenziali studenti in tutto il mondo.

Si tratta di un aggiornamento che porta la piattaforma a raddoppiare la propria offerta formativa, registrando la più significativa crescita di contenuti nella sua storia, favorita da importanti investimenti e da un nuovo approccio di sviluppo e alle nuove capacità tecnologiche a disposizione dell’azienda, con un focus sull’intelligenza artificiale: basti pensare che erano stati necessari circa 12 anni per sviluppare i primi 100 corsi, mentre ora, in un solo anno, Duolingo ne ha creati quasi 150, mantenendo gli elevati standard qualitativi che da sempre li contraddistinguono.