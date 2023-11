La Magia del Natale invade CityLife Shopping District

Tra atmosfere incantate, incontri speciali e i nuovi capi della capsule collection: dal 4 dicembre, un ricco parterre di attività riservate ai CityLifers.

La magia del Natale arriva a CityLife Shopping District con tante iniziative esclusive ed un programma ricco di eventi, nato per offrire a grandi e piccini una Xmas Experience piena di emozioni.

La Xmas Experience di CityLife Shopping District mette al centro i CityLifers, riproponendo la capsule collection ‘CityLifers’, con le felpe e t-shirt della linea basic e le nuove proposte della WINTER EDITION, dedicata al Natale: il cappellino bianco in lana per adulti e bambini, la sacca regalo ed un fantastico peluche sono i nuovi must have dei veri CityLifers, perfetti anche come idee regalo.

Dal 7 dicembre al 7 gennaio, dalle 10.00 alle 20.00, sarà possibile effettuare gli acquisti presso il Xmas Point al piano zero, tramite l’innovativa vending machine e, per premiare i CityLifers più affezionati, chi effettuerà un acquisto riceverà in omaggio la pallina firmata CityLifers con la propria iniziale.

Nel rispetto delle tradizioni, però, non poteva mancare la visita di Babbo Natale per la classica foto ricordo nel suggestivo Xmas Point al piano zero, allestito ad hoc per ricreare la magia del Natale. Un appuntamento imperdibile per i piccoli CityLifers, nei week end e festivi di dicembre, il 7-8-9-16-17-23, dalle 15.00 alle 19.00. Orario Speciale, l’8 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 ed il 24 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

E con l’anno nuovo, anche la Befana volerà verso CityLife Shopping District per raccontare storie e distribuire dolcetti in compagnia del fedele Spazzacamino, il 5, 6, e 7 gennaio dalle 15.00 alle 19.00.

Un Natale ricco di incontri magici e momenti di intrattenimento gratuiti dedicati ai piccoli CityLifers, per trasmettere ai bambini l’importanza dei sogni e dei desideri.

Ma non finisce qui, il Natale a CityLife Shopping District propone anche tante altre installazioni immersive, da non perdere…

IKEA partecipa alle iniziative natalizie con un allestimento “Total Christmas”: un photobooth con un set creato ad hoc per l’occasione delle festività per uno scatto ricordo da mandare come il più nuovo dei biglietti di auguri. Un’occasione per festeggiare con il pubblico il primo mese del nuovo IKEA Plan & Order Point all’interno di CityLife Shopping District, in Galleria Anna Castelli Ferrieri.

E, dulcis in fundo, le cime innevate del Monte Bianco spunteranno a CityLife Shopping District, con un allestimento di forte impatto scenografico, ancora top secret!

Un programma ricco di momenti da condividere a CityLife Shopping District, per regalare una Xmas Experience immersiva a grandi e piccini. Stay tuned!



