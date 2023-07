Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI presenta un nuovo Tipo di mostro

KONAMI annuncia il nuovo booster set Nexus dei Duellanti, disponibile ora in Europa e Oceania per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Il set vede il debutto ufficiale dei mostri Illusione, il primo nuovo Tipo di mostro per Yu-Gi-Oh! TCG dai tempi dei mostri Cyberse presentati nello Starter Deck - Attacco Link.





I mostri Illusione non possono essere sconfitti in battaglia. Non possono nemmeno sconfiggere mostri avversari in battaglia, ma li possono danneggiano in numerosi modi. Prendiamo ad esempio il Mago dell'Incubo, un mostro Illusione che vi permetterà di prendere il controllo di qualsiasi mostro contro cui state combattendo. Può anche distruggere qualsiasi altra carta in campo se un mostro lo attacca.

Inoltre, Nexus dei Duellanti introduce per la prima volta le carte Rare Segrete Quarto di Secolo nei booster core. 25 carte saranno disponibili come Rara Segreta Quarto di Secolo per celebrare i 25 anni del gioco di carte Yu-Gi-Oh!

Nexus dei Duellanti presenta, infine, nuove carte ispirate alla serie anime Yu-Gi-Oh! 5D's, nuove carte Infernobile Cavaliere Imperatore Charles e Dinosauro e un nuovissimo tema World Premiere.

Il set completo è composto da 49 Carte Comuni, 26 Carte Super Rare, 14 Carte Ultra Rare e 10 Carte Rare Segrete. 24 carte saranno disponibili anche come Rara Segreta Quarto di Secolo e 1 carta speciale sarà disponibile solo come Rara Segreta Quarto di Secolo.

