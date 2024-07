Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI alle origini con Exodia

Il nuovo core booster set è disponibile da oggi in Europa e Oceania

IL PROIBITO INFINITO RIPORTA YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI ALLE ORIGINI CON L’INARRESTABILE EXODIA

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che il nuovo core booster set Il Proibito Infinito è disponibile ora per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC).

Uno dei set più attesi dell’anno, Il Proibito Infinito riporta il gioco dove tutto ha avuto inizio con una nuova strategia incentrata sull’inarrestabile Exodia! E, se non fosse abbastanza, grazie a questo imperdibile set i Duellanti potranno mettere le mani su 100 nuove carte dedicate a vecchie e nuove strategie, incluso un nuovissimo tema in Anteprima Mondiale!

Il nuovo Mostro Fusione Exodia è, senza dubbio, uno dei punti di forza del set: L’Inarrestabile Exodia Incarnato è destinato a incutere timore anche nei cuori dei Duellanti più esperti! Questo mostro implacabile non può essere distrutto dagli effetti delle carte e, a ogni turno, può aggiungere i vostri Punti Vita attuali ai suoi Punti Attacco - anche se l’avversario dovesse in qualche modo sopravvivere all’attacco di Exodia, dovrà affrontare un Exodia ancora più potente nel turno successivo! Grazie alla padronanza di antichi poteri, questo nuovo Mostro Fusione Exodia è in grado, a ogni turno, di annullare l’attivazione di una Magia o una Trappola a vostra scelta e recuperare una Magia/Trappola a tema Exodia dal vostro Deck. Per utilizzare questo incredibile mostro dovrete offrirgli 1000 dei vostri Punti Vita durante la Fase di Standby.Un piccolo prezzo da pagare per una potenza senza pari!

Exodia non è l'unico richiamo all'anime originale presente in questo set. Il nuovo tema "Millennium" è un chiaro rimando all'arco narrativo Millennium World, con mostri spirituali evocabili da grandi tavole di pietra. Utilizzando magie del Millennio, potrete infondere ai mostri la vostra forza vitale (Punti Vita) o utilizzare la magia Ankh del Millennio per evocarli come Evocazioni Speciali sul campo di battaglia.

Il set, inoltre, introduce anche il nuovo tema "Astellar della Foresta Bianca", con storie di streghe, boschi ed Evocazioni Synchro. Entra in gioco anche la nuova strategia "Demonefabbro Incisore", che mette a disposizione un incredibile arsenale di mostri Fusione e Link. In Il Proibito Infinito i Duellanti troveranno nuove carte dedicate ad alcuni dei temi più amati e scopriranno il nuovo tema in Anteprima Mondiale "Mimighoul": offrite meravigliosi e letali forzieri ai vostri avversari! Il tema "Mimighoul" si basa sugli effetti FLIP, che sconvolgeranno il campo di battaglia del vostro avversario.

Con Il Proibito Infinito in uscita poco prima delle prestigiose fasi di Qualifica all’European World Championship, che si svolgeranno a Berlino il 26-28 luglio, il set farà faville all’interno della scena competitiva di Yu-Gi-Oh!. Vedremo Duellanti intrappolati nelle segrete di "Mimighoul"? O ingannati dalle streghe della "Foresta Bianca"? Oppure, vedremo un Duellante annientare i propri avversari grazie all'inarrestabile Exodia e guadagnare, così, l’accesso al World Championship (Seattle) di settembre?

I Duellanti che non potranno assistere di persona alle Qualifiche di Berlino, potranno seguire i Duelli sugli account ufficiali YouTube e Twitch, a partire da venerdì pomeriggio con i match finali dei World Qualifying Points Playoff.

Il set complete Il Proibito Infinito include 100 nuove carte: 10 Rare Segrete, 14 Ultra Rare, 26 Super Rare e 50 Comuni. 24 di queste carte disponibili anche come Rare Segrete Quarto di Secolo e una carta speciale sarà presente solo come Rara Segreta Quarto di Secolo.