Hisense presenta la nuova lavatrice Serie 5s

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta la nuova lavatrice WF5S1045BW Serie 5s con le tecnologie più innovative per lavaggi sempre perfetti, capi igienizzati, massima praticità d’uso e grande efficienza energetica.

Fare il bucato non è mai stato così smart grazie a Connect Life, l’app per smartphone Android e iOS che rende possibile gestire il ciclo di lavaggio con la massima semplicità. Con la funzione Smart Wizard, ad esempio, è sufficiente scegliere il tipo di tessuto, il colore, il livello di sporco e la presenza di eventuali macchie specifiche per ottenere la miglior combinazione di temperatura, tempo e acqua per capi perfetti e come nuovi. Energy Monitoring di Connect Life permette invece di monitorare il consumo di acqua ed energia, consigliando la modalità di lavaggio per risparmiare sui costi in bolletta.

Ma non è solo Connect Life il fiore all’occhiello della nuova lavatrice Serie 5 di Hisense. Con il sistema Auto Dosing non sarà più necessario versare il detersivo nella vaschetta a ogni lavaggio: sarà sufficiente farlo una sola volta per un mese intero di bucati. Il dosatore da 1000 ml gestisce infatti il detersivo per consentire 24 lavaggi con una singola ricarica. Sul fronte della praticità d’uso si aggiungono le funzioni Pause & Add, per aggiungere capi nel cestello anche a ciclo di lavaggio iniziato, e Delay End per programmare l’ora di fine lavaggio. E, se proprio siete di fretta, grazie a Quick Wash potrete lavare fino a 1 kg di bucato in soli 15 minuti e 4 kg in 59 minuti (la capacità massima del cestello è di 10,5 kg).

Garantire la massima igiene è compito della tecnologia Steam che, mediante il rilascio di vapore ad alta temperatura dal fondo del cestello, elimina il 99% di batteri e allergeni presenti sui vestiti. Hisense WF5S1045BW Serie 5s è inoltre dotata di ciclo per la pulizia del cestello e del sistema Pure Jet, che grazie ad un potente getto d’acqua garantisce risciacqui più efficaci e consente anche di rimuovere lo sporco sulla porta e sul soffietto.

A queste funzioni, si aggiungono una guarnizione antibatterica e una funzione di pulizia automatica del cassetto del detergente.

Oltre che smart, veloce ed efficiente, la nuova lavatrice Serie 5 è infine anche green. La certificazione energetica classe A è una garanzia di bassi consumi – per un risparmio energetico del 27% rispetto alla classe E - e testimonia la grande attenzione e l’impegno di Hisense in favore dell’ambiente.

Disponibilità e prezzo al pubblico

WF5S1045BW Serie 5s, che va ad arricchire l’ampia gamma di lavatrici di Hisense presente sul mercato italiano, è già disponibile per la vendita al prezzo suggerito di 649 euro.

