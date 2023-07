Xbox annuncia la nuova Home experience

Xbox annuncia una nuova “Interfaccia Home” più personalizzata e fluida, in arrivo sulle console Xbox Series X | S e Xbox One, disponibile per tutti gli utenti console nelle prossime settimane.

Il team Xbox ha creato la nuova Home dopo aver esaminato il feedback e i dati degli utenti della community e degli Xbox Insider, analizzando anche i case study del settore e studiando ciò che i giocatori stavano utilizzando sulla loro interfaccia Home. L'obiettivo, infatti, è quello di creare un'esperienza per l’utente che lo aiuti a scoprire nuovi giochi, connettersi con le community e riscoprire i titoli che già amano.

Di seguito le principali funzionalità:

Consente di navigare facilmente nella libreria, nel Microsoft Store, su Xbox Game Pass, nella ricerca e nelle impostazioni della parte superiore della pagina iniziale introducendo un menu di accesso rapido. Crea più spazio per lo sfondo personalizzato, semplificando il layout e posizionando i titoli giocati di recente e altri contenuti e app nella parte inferiore dello schermo. Aggiunge la possibilità di mostrare la grafica del gioco associata agli ultimi titoli giocati, basterà infatti posizionare sopra il mouse, in caso si utilizzi l’opzione di sfondo predefinita. Crea spazi per scoprire i giochi introducendo elenchi di titoli ad hoc e personalizzati per ogni giocatore. Consente di personalizzare l’esperienza facendo pinning dei propri giochi preferiti, selezionare i gruppi di gioco preferiti e altre funzionalità come il Quick Resume. Ti consente di rimanere aggiornato sulle novità all’interno delle community preferite tramite gli aggiornamenti “Friends & Community”. Mostra quali sono le app e i contenuti multimediali disponibili tramite un'icona Watch & Listen e un elenco di app di intrattenimento.

